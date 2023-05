Lyžovačka na Liptove aj na Horehroní, v úsekoch Chopok – Priehyba a Chopok – Kosodrevina, kde je na zjazdovkách v priemere ešte pol metra snehu čaká počas troch dní na zanietených lyžiarov. V prevádzke budú v sobotu, nedeľu a v pondelok kabínkové lanovky v úsekoch Biela púť – Priehyba a Priehyba – Chopok, na južnej strane lanovky Krupová – Kosodrevina a Kosodrevina – Chopok. Po predĺženom víkende budú lanovky v Jasnej v prevádzke iba počas víkendov.

V Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách aj vďaka dostatku snehu čaká na milovníkov lyžovania perfektný záver sezóny. Aj tu budú v prevádzke lanovky, a to v úsekoch Tatranská Lomnica – Štart, Štart – Skalnaté Pleso a lanovka do Lomnického sedla. Peší návštevníci budú mať k dispozícii pozemnú lanovku na presun zo Starého Smokovca na Hrebienok a tiež lanovku Solisko Expres na Štrbskom Plese. Počas Tatranskej májovky si môžu návštevníci okrem jarnej lyžovačky, výletov lanovkami či ochutnávky tatranskej gastronómie vyskúšať aj jazdu na horských kárach na 3km trati z medzistanice Štart do Tatranskej Lomnice.

Po predĺženom víkende budú lanovky v Tatranskej Lomnici v jarnej údržbe od 9. do 19.mája, na Štrbskom Plese bude lanovka Solisko Expres v prevádzke počas víkendov. Pozemná lanovka na Hrebienok bude naďalej v dennej prevádzke.

Zhrnutie: V Jasnej štartovala lyžiarska sezóna 3. decembra 2022, vo Vysokých Tatrách 10. decembra na Štrbskom Plese a 17.decembra v Tatranskej Lomnici.

