Boli sme pozrieť či to platí aj teraz. Pár, ktorý sme stretli na oborínskom cintoríne nám ochotne ukázal hroby rodičov Alexandra aj Evy i jej starých rodičov.

Lacné kvety i vence

Na všetkých hroboch boli vo vázach umelé kvety, lacné fialové venčeky a na dvoch aj malé črepníky s chryzantémami. "Evu tu už dávno nikto nevidel. Nemá v Oboríne nikoho, všetci pomreli. Pozemky, ktoré zdedila už popredala," povedala nám Oborínčanka. Dodala, že Rezešovci v minulosti pravidelne chodili na Dušičky. "Ešte aj potom, keď Šani zomrel. Uťali to vtedy, keď Varholíková spôsobila nehodu v Maďarsku. Asi sa Eva hanbila prísť do Oborína," myslí si miestna žena.

Obracia sa v hrobe

Jej muž začal oveľa ostrejšie. "Pozrite na hroby starých Rezešovcov a Szabóovcov, sú takmer prázdne. V minulosti boli zapratané kvetmi a kahancami. Chápem, že Eva nie je v jednoduchej situácii, ináč by určite nepredala rodinnú vilu, ale aj tak, o hroby by sa mala starať," povedal namrzene, ukazujúc prstom na rozpadávajúce dlaždice. "Šani sa musí v hrobe obracať. Taký obrovský majetok nechal a napokon z neho neostalo nič. Je to smutné," prizvukuje Oborinčan.

Manželstvo jedináčikov

Príbeh lásky Šaniho a Evy Sabóovej sa začal skoro. "Brali sa mladí. On mal 22, ona 20. Akurát zmaturovala. Dôvodom sobáša bolo tehotenstvo. Napriek tomu, rozbeh do nového života mali hednoduchí, keďže boli jedináčikovia a pochádzali z finančne zabezpečeného prostredia. Ich rodičia chovali dobytok a pestovali vo veľkom zeleninu," hovorí rovesník niekedy prominentnej rodiny.

Choré srdce

Mužov z klanu Rezešovcov trápili problémy so srdcom. Mladší brat Gyula zomrel ako trinásťročný, keď skolaboval na telesnej. Problémy so srdcom mal aj Rezešov otec Sándor, zložil ho infarkt. "Šaniho tiež zradilo srdce. Stále som mu hovoril, že má dosť peňazí na lekárov. Podnecoval som ho, nech ide na transplantáciu. Povedal, že má strach zo smrti na operačnom stole. Nakoniec aj tak zomrel v nemocnici,“ rozpráva človek z prostredia Rezešovcov. Ten pochválil Evu st., za gesto voči svokre, ktorú si nasťahovala domov po smrti muža a doopatrovala ju.

Cestou z Oborína sme zašli aj k hrobu Alexandra Rezeša na košickej Rozálii. Oproti ostatným v jeho okolí pôsobil veľmi prosto a opustene.

