Tmavovláska v storke vysvetlila, čo tam robí. "Odovzdala som deti do bezpečia a vyrazili na východ. Nahlásili som sa s manželom ako dobrovoľníci do stanu Košickej eparchie. Celý deň sme pomáhali ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. Ak čas popri práci, ktorej je tam neskutočne veľa dovolil, pýtala som sa ľudí na ich osudy a kam smerujú. Väčšina žien s deťmi má už dopredu vybranú cieľovú destináciu. Okrem silných ľudských príbehov som zažila obrovskú ľudskosť," napísala Petra. Dodáva, že spolu s ňou "slúžila" aj vietnamská rodina z Košíc, ktorá tam pomáha už tretí deň. "Makajú ani sa nezastavia. Každých 10 minút ľudia prinášajú jedlo, šatstvo, drogériu, lieky. Z Nemecka, Rakúska, Česka či Slovenska. Dokonca, čo je až desivé, jeden Francúz odovzdal tri kabáty čerstvo prinesené z čistiarni a išiel bojovať na Ukrajinu. Rozlúčil sa. Pripadalo mi to ako rozlúčenie sa so životom. Niekoľkokrát som dnes mala zimomriavky. Ale práce bolo toľko, že sa nedalo nad tým veľmi pozastavovať," popisuje smutné príbehy i osudy ľudí, s ktorými sa tam stretla.

Ide o pomoc, nie sebaprezentáciu

Následne sa poďakovala kňazom a miestnym dobrovoľníkom, ktorí stan kde pôsobí zastrešujú. Dodáva, že robia maximum a úplne nezištne. Spomenie, že pôvodne nechcela dať tento post na sociálnu sieť, aby ju nikto neobviňoval, že je to jej sebaprezentácia. Napokon to však hodila za hlavu, keďže posúvať verejnosti informácie je pre ňu dôležitejšie, ako nezmyselný hejt. Toth aždý deň v rámci manažmentu napíše zoznam toho, čo potrebujú najurgentnejšie. V zozname sú hračky, potreby na sprchovanie, zimné topánky pre deti od 0 do 15 rokov, pre dospelých, dámska spodná bielizeň, rukavice, detské teplomery, vešiaky, dámske nohavice, tepláky, legíny a mnoho ďalších veci. Upozorňuje, aby ľudia nenosili nič iné, iba to, čo uvádza v zozname. "Keby sa niečo minulo, myslím, že sa budú zdieľať výzvy. Opakujem, NIČ INÉ NENOSTE. Kvôli veľmi proaktívnym ľuďom sa musel postaviť nový skladový stan na zásoby. A nie je dosť ľudí, aby tie veci preberali. Dnes prišli Rakúšania s asi tonou šatstva a hneď som ich zapriahla do roboty. Pretože najväčšia pomoc je nie len veci priniesť, ale aj povešať a roztriediť. Podľa mojich odhadov to robili dve hodiny," konštatuje Petra Toth. Ktorá každé ráno aktualizuje zoznamy potrebného materiálu, pre utečencov z Ukrajiny.