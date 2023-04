Čo je vlastne infarkt ucha?

- Infarkt ucha vzniká bez zjavných príčin, často za plného zdravia. Príčina oslabenia alebo straty sluchu sa často nezistí. Môže to byť porucha krvného zásobenia vnútorného ucha podobne ako pri infarkte srdca, keď sa poškodia zmyslové bunky vo vnútornom uchu v takzvanom Cortiho orgáne. Tieto sú veľmi citlivé na krvné zásobenie, na toxické pôsobenie vírusov alebo na silné zvuky. Úlohou otorinolaryngológa je vylúčiť závažnejšiu príčinu vzniku náhlej poruchy sluchu, akou je nádor mozgu.

Ako ho dokážete diagnostikovať?

- Diagnostika náhlej poruchy sluchu patrí do rúk otorinolaryngológa. Deje sa to na základe anamnestických údajov, vyšetrenia uší - otoskopické vyšetrenie, keď je prítomný normálny nález, následne pomocou audiometrického vyšetrenia zistíme percepčnú poruchu sluchu z poškodenia vnútorného ucha i ďalšími vyšetreniami či audiologickými i zobrazovacími - magnetickou rezonanciou mozgu, ponto-cerebelárnych uhlov, vnútorných zvukovodov a spánkových kostí na účely vylúčenia nádoru mozgu - sluchovo-rovnovážneho nervu.

Môže byť aj v oboch ušiach súčasne?

- Náhla porucha sluchu/infarkt ucha postihuje prevažne na 95 % jedno ucho. Môže však v malom percente prípadov i obe uši.

Pri akých príznakoch spozornieť?

- Príznakmi infarktu ucha sú oslabenie sluchu, väčšinou jednostranné, pocit tlaku, plnosti a zaľahnutia v uchu sprevádzané pískaním, šumením, hučaním, zvonením v uchu, niekedy i so závratom (pri postihnutí rovnovážnej časti nervu).

Dá sa vôbec liečiť? Predchádzať mu?

- S liečbou náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu treba začať čím skôr, niekoľko hodín, eventuálne dní od vzniku príznakov. Dopredu nevieme povedať to, kto je najviac ohrozený a či vám liečba navráti sluch. Platí, že čím je pacient mladší a má ľahšiu poruchu sluchu, ten sa skôr navráti do normy. Počas liečby podávame vysoké dávky kortikosteroidov, buď injekčne do žily, alebo vo forme tabliet, prípadne injekčne cez blanku bubienka do jeho dutiny, tiež lieky na zlepšenie vlastností krvi a ciev a u nás, v Nemocnici Košice-Šaca, aj hyperbarickú oxygenoterapiu, teda na zlepšenie prekrvenia vnútorného ucha aplikácia kyslíka pod vyšším tlakom. Predchádzať vzniku infarktu ucha nevieme. Prognóza je vždy neistá a závisí od stupňa poruchy sluchu, času, ktorý uplynie od vzniku príznakov po začatie liečby, od typu poruchy sluchu a vzniku závratov.

Je možné, že ucho sa vylieči „samo“, bez pomoci lekárov a liekov?

- Podľa niektorých autorov publikácií je možná spontánna úprava náhlej poruchy sluchu v 30 – 65 % prípadoch.

Koho infarkt ucha častejšie ohrozuje?

- Náhla porucha sluchu postihuje 2 – 20 ľudí zo 100 000, najčastejšie vo veku 40 – 50 rokov, obe pohlavia bez rozdielu, v 95 % prípadov len 1 ucho.

Ako často sa vo vašej ambulancii stretávate s infarktom ucha? Môže sa infarkt ucha opakovane vracať alebo poškodiť uši natrvalo?

- S náhlou senzorineurálnou poruchou sluchu sa stretávam v praxi veľmi často, ide o akútny stav vyžadujúci si hospitalizáciu s následnou skorou liečbou. Vidím rôzne prípady pacientov: od úplnej regenerácie a návratu sluchu do normy cez čiastočnú regeneráciu s čiastočným zlepšením sluchu až po prípady bez regenerácie a bez zlepšenia sluchu. Ak sa sluch nezlepší do niekoľkých týždňov, eventuálne mesiacov, porucha sluchu je trvalá. Nedá sa liečiť, len zabrániť zhoršovaniu, a takýmto pacientom ponúknuť kompenzačné pomôcky sluchu - načúvacie aparáty alebo implantovateľné (kochleárne implantáty). Aj pacientom, ktorým sa sluch vrátil, sa môže infarkt ucha zopakovať. Ďalšou skupinou sú pacienti, ktorým sa sluch vrátil do normy, no hučanie, pískanie, šumenie v uchu v nejakej miere zostáva.

