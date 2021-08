Hollywoodskym filmárom pred pár dňami učarovali miesta na Slovensku a v Česku. Jedna produkcia nakrúca kasový akčný trhák na diaľnici D3 a v tuneli pri Svrčinovci, kvôli čomu diaľničiari presunuli plánovanú jesennú údržbu. Druhá produkcia zase točí v Prahe so slávnymi hercami a medzi nimi je aj jeden z najsexi mužov planéty!

Úsek diaľnice D3 na Kysuciach, vrátane tunelov Svrčinovec, Poľana a Považský Chlmec, nedávno zatvorili pre amerických filmárov. Nakrúcali tam seriál Jack Ryan z produkcie Amazon Prime Video. V tretej časti tejto akčnej série, ktorý od roku 2018 vysiela Amazon Prime, by sa malo vrátiť hviezdne obsadenie v podobe Johna Krasinskeho (A Quiet Place, The Office) či Michaela Kellyho (House of Cards).

Ide o jednu z najväčších hollywoodskych akcií, aké sa na Slovensku nakrúcali. Jack Ryan je populárny americký akčný seriál a sledovať ho je možné na Amazone. V hlavnej úlohe vystupuje John Krasinski ako analytik CIA. Dňom, keď jeho šéfa nahradí problémový Greer, stiahnutý zo základne v Karáčí, sa však Ryanovi zmení jeho pomerne pokojná práca a je prinútený preukázať, že obstojí aj v teréne a že dokáže odhaliť pochybné bankové prevody.

Prahou sa zase preháňajú ďalšie slávne hollywoodske herecké osobnosti ako Chris Evans či Ryan Gosling, ktorý je jedným z najtalentovanejších kanadských hercov a dvakrát ho už chceli vyhlásiť za najsexi muža planéty, no titul odmietol. Obaja spomínaní herci v stovežatej Prahe natáčajú najdrahší film od Netflixu s názvom The Gray Man. Rozpočet na film je až 200 miliónov dolárov. Okrem toho v Prahe americkí filmári nakrúcajú pokračovanie seriálu Carnival Row s Orlandom Bloomom a Carou Delevigne či film Spaceman of Bohemia s Adamom Sandlerom.

