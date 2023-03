Mnohí sa im čudovali, keďže v tom čase mali už obaja po štyridsiatke, že namiesto oddychu a vyložených nôh sa im chce skákať okolo drobčeka. „S manželom som začala riešiť štvrté dieťatko ešte ako 36 – ročná, ale nedarilo sa. Vyhľadali som preto odbornú pomoc a lekár ma šokoval, keď mi na moju ponosu o tom, že neviem otehotnieť povedal, že už som stará. Tá vnútorná túžba, ktorú ani neviem presne pomenovať, že mi niekto alebo niečo chýba, bez čoho neviem žiť však vo mne ostala,“ hovorí pani Gajová. Dodáva, že potrebovala doniesť domov slniečko v podobe dieťatka.

Neskutočné papierovačky

Podali si preto žiadosť o adopciu. Ich deti boli uzrozumené s tým, že im do rodiny pribudne ďalší súrodenec. Tešili sa na neho. Manželia čakali na svoju radosť dva a pol roka. „Boli sme v poradovníku, nedalo sa tam predbiehať ostatných čakateľov a vybaviť si dieťa mimo neho. Museli sme medzitým absolvovať rôzne školenia, kontroly v byte, informovať o majetkových pomeroch, príjme, zamestnaní, o zdravotnom stave, všetko to bolo formou potvrdení. K tomu ešte odpis z registra trestov, ale aj výpis z katastra nehnuteľností či dokonca potvrdenie o našej povesti," vyratúva neuveriteľný kolobeh vybavovačiek.

Telefonát ako rajská hudba

Ich snaženie bolo napokon korunované úspechom. Rozpráva, že na ten telefonát pracovníčky sociálneho úradu v Bratislave z marca 2014 nikdy nezabudne. „Informovala nás, že sa v ružinovskej nemocnici narodil pekný, zdravý, donosený chlapček s mierami 4 100 g a 53 cm, o ktorého sa jeho matka nemôže postarať. Dieťa sme prvýkrát videli na fotografiách na úrade v Košiciach. Hneď následujúci deň sme cestovali autom do spomínanej pôrodnice, kde bol náš Tomáško. Zobrali sme so sebou aj naše dcéry. Krstné meno mu vybral personál, keďže matka mu žiadne nedala,“ spomína Anka na neopakovateľné chvíle aj to, že meno mu nechali, len ho neskôr v rodnom liste trochu zmenili, čo ale kvôli ochrane dieťaťa nebudeme uvádzať.

Prvé stretnutie s desaťdňovým Tomáškom. Napriek tomu, že dieťa je také drobné uprene sa pozerá v tom čase ešte na budúcu mamičku. Zdroj: rodinný archív Anka Gajová

Nápis na postieľke

Keď prišli na oddelenie, dali im všetkým jednorazové plášte. „Kráčali sme k postieľke na ktorej ráme bolo niečo ako obrovský leukoplast na ktorom bolo napísané „Určené na adopciu“. Bolo to hrozné. Ako keby to dieťa bolo na predaj. Keď som sa nahla nad postieľku a zobrala chlapčeka na ruky, bola to láska na prvý pohľad. Fotografia, ktorá vtedy vznikla bola veľmi milá. Tomáško mal len desať dní a napriek tomu, že takéto malé deti majú väčšinou zatvorené očká, on sa na mňa pozeral. Dokonca mi niektorí blízki a priatelia povedali neskôr, že sa úplne na nás podobá,“ poznamená s úsmevom.

