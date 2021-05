FOTO Tatranské zviera si prišlo ľahnúť pred dvere Štátnych lesov TANAP: Prišlo prosiť o pomoc?

Neuveriteľné prekvapenie zažili ochranári zo Štátnych lesov TANAP-u, keď v utorok ráno prišli do práce. Takúto situáciu ešte nikdy nezažili. Pred vchodovými dverami pokojne ležalo divožijúce zviera, ktoré tam na nich akoby čakalo. A nebola to vysoká zver, akú by ste v Tatrách čakali.