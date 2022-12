Rómovia sú srdeční, veselí, no najmä emotívni. Milujú zábavu a najviac rodinnú pohodu a posedenia medzi svojimi. Aj preto si vedia najkrajšie sviatky v roku - Vianoce - poriadne užiť. Najmä s rodinou a v radosti. A tí, ktorí sú na tom finančne lepšie, si na ne chystajú honosnú výzdobu.

Zvyky Rómov sa od väčšinového obyvateľstva príliš nelíšia. Vianočné zvyky prebrali od Slovákov. Ale tí, ktorí netrpia finančnou núdzou, si ich chystajú v štýle hollywoodskej okázalosti. Rómovia musia svoju šikovnosť dokazovať dvojnásobne viac, ako majorita. A keď sa im to podarí, vedia si úspech poriadne užiť a doprajú si! Tak ako v rodine podnikateľa Tibora Filka (53) z Trnávky pri Sečoviec (okres Trebišov).

So svojou manželkou Boženou (50) žijú v zmiešanom slovensko - rómskom manželstve. No jeho milovaná žena sa rómskemu naturelu bez výhrad prispôsobila. "Pre mňa sú Vianoce všetko a vyšantím sa poriadne," vraví s úsmevom mieriac na honosnú výzdobu, typickú pre bohatých Rómov, ktorú vzala do svojich rúk.

Vyzdobený a bohato prestretý stôl je vyzdobený aj konárikmi z ihličia, na tanieriku je šošovica ako znak hojnosti, rovnako aj mince. Na Vianoce majú u Filkovcov oblátky, med, cesnak, večerajú "bobaľky" teda opekance s tvarohom, kapustnicu s klobásou a údeným mäsom, zemiakový šalát, zemiaky na pyré, bravčové i kuracie rezne a aj vyprážané rybie filé, pečivo a nesmie chýbať koláč s tvarohom. "Na prípitok máme červené víno. Pred večerou sa pomodlíme, ďakujeme Bohu nielen za dary, ktoré máme na stole, ale aj za celý rok," opisuje domáca pani. No tohto roku zavedú úplnú novinku. Inšpiroval ich známy politik! Viac sa dozviete v GALÉRII >>>

Výzdobu Filkovci každý rok menia, striedajú jej farebné prevedenie. A dekorácie uchovávajú v plastových nádobách, potriedené podľa farieb - biela, strieborná, zelená, zlatá, červená. "Naši priatelia o tom vedia a požičiavajú si od nás kompletne celú výzdobu," vysvetľuje Tibor.

Podobná okázalosť sa nosí na Vianoce aj v rodine olašského Róma Ladislava Baláža (57) z Prešova, ktorý spolu s rodinou žije a podniká už 20 rokov v Anglicku. So svojou dnes už zosnulou manželkou Zlaticou, ktorú všetci v rodine volali Ťumy (†53), si na Vianoce vždy pripravili pre nich čarovnú atmosféru.

A hoci väčšina Rómov žije v chudobe, tí, ktorí sa svojou šikovnosťou a húževnatosťou dopracovali k úspechu, musia mať na Vianoce plný stôl a nesmie tam nič chýbať. Veria totiž povere, že potom budú mať dostatok všetkého aj ďalší rok.

