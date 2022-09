Dvojhrob z ružového mramoru s obrovským náhrobníkom s podobizňou nebohej a jej ešte žijúceho manžela ustavične zdobia bielo-červené kvety. Vdovec Ladislav Baláž (57) už počas pohrebu svojej milovanej manželky Ťumy sľuboval prepychový pomník. A svoje slovo aj dodržal. No a kým ho honosná posledná rozlúčka stála 10-tisíc eur, za pamätník na cintoríne vysolil azda ešte viac. Je z lešteného ružového mramoru a na vyše dvojmetrovom náhrobníku sú vyobrazení manželia v časoch ich spoločného šťastia - vyštafírovaní v oblečení ušitom na mieru.

Už po druhý raz sa zišli príbuzní nebohej v deň jej nedožitých narodenín pri hrobe. Priniesli jej tam množstvo kvetov a vencov s nápismi na stuhách, ktorými oznamovali, že na ňu myslia. Na veľkolepú mohylu obsypanú kvetmi teraz jej priniesli atypickú výzdobu - obrovské kvetinové srdce s netradičným nápisom. Nechýbali ani héliom nafúknuté bielo-červené balóny, ktoré postupne púšťali do neba.



Rodina Balážovcov sa vyžíva v luxuse a okázalosti. Predviedli sa aj v smútočný deň, keď Zlaticu odprevádzali na jej poslednej ceste. Všetci členovia rodiny prišli na luxusných limuzínach, pred domom smútku z nich vystupovali po jednom ako hollywoodske hviezdy, zlatom vynímajúcom sa na čiernom oblečení boli doslova ovešaní, na tričkách mali podobizeň zosnulej. Ženy mali v ušiach obrovské okrúhle zlaté náušnice pripomínajúce logo známej luxusnej automobilky.



Bielu lakovanú truhlu z dubového dreva s odklápacím vekom pri tvári nebožtíčky, dovezenej zo zahraničia, dali vyzdobiť obrovským vencom a kvetinami, ktoré mali spoločnú jednu vec - zlatú stuhu s ornamentom značky Versace, ktorú Zlata milovala. Kvílivé smútočné cigánske piesne hrala živá cimbalová hudba. Pred uložením na miesto posledného odpočinku ju z Česka dovezený historický pohrebný koč so štvorzáprahom vyzdobených bielych koní previezol cez celý Prešov, zastavil pred bytom na ulici Tarasa Ševčenku, kde má rodina trvalý pobyt a kde manželia prežili najkrajšie roky svojho života.

Vdovec za celú parádu vysolil viac ako 10-tisíc eur! A bol ochotný pustiť aj viac peňazí, no pre koronu sa na pohrebe a hostine oproti pôvodnému počtu dvesto hostí mohol zúčastniť iba obmedzený počet.

Prešovčan Ladislav nemá zábrany, čo sa týka financií. V Anglicku vraj už 20 rokov podniká s ojazdenými autami a zamestnáva údajne až 300 ľudí. Bohatí olašskí Rómovia Balážovci svoje finančné zabezpečenie demonštrujú aj štýlom bývania. Ich domácnosť žiari zlatom a prepychom. To, ako bývajú, si môžete pozrieť v GALÉRII.



