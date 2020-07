Zosnulá Zlatica, ktorú všetci v rodine volali Ťumy (†53), žila s manželom a deťmi v Anglicku. Z Prešova sa tam presťahovali pred takmer 20 rokmi. Išli tam za prácou. Lenže pochovaná chcela byť vedľa svojich rodičov, v rodisku v Haniske pri Prešove. A jej manžel Ladislav (55) jej vystrojil poriadny pohreb, tak ako sa na bohatých Olašských Rómov patrí.

Ladislav v Británii podniká, obchoduje s ojazdenými autami a vraj tam pre neho pracuje až 300 ľudí. Čo konkrétne robia, to už nepovedal. Ale vyzerá to tak, že sa mu v zarábaní peňazí mimoriadne darí. Svedčí o tom nielen to, že do pohrebu vrazil okolo 15-tisíc eur. Tie minul na bielu dubovú truhlu vyrobenú v zahraničí, na pohrebný koč so štvorzáprahom privezeným z Čiech, obrovské kytice a vence zdobené zlatými a čiernymi stuhami so vzorom Versace či smútočnú hostinu pre 200 ľudí. To, že rodina netrpí finančnou núdzou dokazujú aj hrubými zlatými šperkami, ktorými boli ovešané nielen ženy. Zlaté reťaziská mali na krku aj chlapi. Dcéry zosnulej sa zladili aj náušnicami v tvare loga istej luxusnej automobilovej značky. Zlatom však hýria aj ich domácnosti. Veď presvedčte sa sami v GALÉRII.

