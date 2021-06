Výber samozrejme nebol samoúčelný. Priaznivci a priatelia herečky jej svojimi hlasmi mali pomôcť vybrať najkrajší záber. "Moji milí, hľadám vhodnú fotografiu na obal audioknihy Karkulín, ktorého tri diely som nedávno nakrútila. Zábery sú od rôznych fotografov. Poradíte, ktorý? Ďakujem," napísala Havlová.

Záujem herečku prekvapil

V komentároch padali tipy, tie od začiatku dávali tušiť, ktorý záber sa páči ľuďom najviac. Čas vypršal a Dagmar začala rátať hlasy. "Moji milí, ak som správne počítala, najviac hlasov majú u vás tieto fototografie," informovala herečka svojich pomocníkov o tom, čo sa chystá urobiť. Zdôraznila, že v snahe predísť omylu a splniť ich želanie, zopakuje pre istotu sčítanie. "Je toho viac, než som predpokladala. Veľmi vám ďakujem za pomoc," ako tradične nezabudla na parafu a srdiečka.

Zvíťazili bodky

Kto čaká, ten sa dočká! Bývala prvá dáma Česka bez zbytočných naťahovačiek konečne na sociálnej sieti oznámila to, čo priaznivci a hlasujúci chceli počuť. "Moji milí. Sčítala som poctivo hlasy na obal Karkulína z obidvoch postov aj zo správ, ktoré ste mi napísali. Bolo to veľmi tesne. Zvíťazila u vás fotografia, ktorá bola pôvodne určená do kalendára na pomoc pre psie útulky, teda tá "puntiková", potvrdila to, čo sa už dalo vytušiť z komentárov typu: "Tie bodkované šaty s Grace na záhrade," napísala Kaira(meno psa Havlovej - pozn. redakcie)

Viac fotografií z ktorých si priaznivci Havlovej vyberali, nájdete TU ►►►►

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Páči sa vám fotografia, ktorá dostala od fanúšikov Havlovej najviac hlasov? áno 60% nie 10% nepáči sa mi žiadna v ponuke 10% je mi to jedno 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: