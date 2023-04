Pred 34. rokmi sa stala Prešovčanka Ivana Christová historicky prvou novodobou Miss Československa. Porotu očarila svojou prirodzenou krásou, no už rok predtým ohurovala svojim pôvabom v rodnom meste na kúpalisku. V červených plavkách so sexi postavou a hustou hrivou vyzerala ako bohyňa!

Za kráľovnú krásy Slovákov a Čechov žijúcich v spoločnej krajine korunovali Prešovčanku Ivanu Christovú 8. apríla 1989 v ostravskom Paláci kultúry a športu. Mala vtedy iba 18 rokov. “Zrejme som bola prvá a posledná panna v tejto súťaži,” zasmiala sa neskôr.

Porotu zaujala Ivana dlhými havraními vlasmi, súmernou tvárou a dokonalou postavou s takmer ideálnymi mierami. Do celoštátneho finále súťaže obnovenej po dvoch desaťročiach, postúpila z východoslovenského krajského kola medzi 24 finalistiek. V hľadisku v ostravskom Paláci kultúry a športu sedelo 9-tisícové publikum, televízia vysielala z podujatia priamy prenos.

Svojou krásou očarila aj miláčika žien - charizmatického Karla Gotta (†80). Bol to práve zosnulý umelec, kto ju pred 30 rokmi korunoval „Vyhrala som svadobné šaty, šijací stroj a zájazd vlakom do Japonska, ktorý sa nikdy neuskutočnil,“ zaspomínala. Publikum pri vyhlasovaní jej mena pískalo, bol z toho celkom pekný trapas, ktorý sa pokúšal zachraňovať moderátor podujatia - český komik Jiří Dvořák.

Ako jedna z prvých československých modeliek sa dostala na titulné stránky časopisov, stala sa vyhľadávanou tvárou kozmetických firiem a reklamných agentúr, v USA pracovala ako modelka pre viaceré renomované medzinárodné značky. Do cesty jej pricválal francúzsky podnikateľ vietnamskeho pôvodu s exotickým výzorom Daniel Ubaud. Zaľúbila sa do neho a vydala sa. No vykľul sa z neho nevyrovnaný a agresívny človek, obral ju o úspory a rozišla sa s ním. Zostala jej po ňom krásna, dnes už dospelá dcéra Daniela, ktorá ju pred dvomi rokmi obdarila rozkošnou vnučkou.

Miery Ivany Christovej počas súťaže Miss ČSSR Výška: 176 cm

Hmotnosť: 58 kg

Prsia: 91 cm

Pás: 62 cm

Boky : 92 cm

Porota Miss ČSSR 1989: Boris Filan – predseda poroty

Rudolf Křesťan – redaktor časopisu Mladý svět

Alžbeta Štrkulová – prvá miss v histórii Československa v roku 1967, košická televízna hlásateľka

Richard Hes – choreograf

Jiří Prančl – profesor anglického jazyka, v tom čase na voľnej nohe

Hana Wagenhofer – sponzorka súťaže z firmy Wagenhofer/ časopis Burda

Peter Horák – tajomník Bratislavskej lýry

Dagmar Březinová – módna návrhárka

Roman Kelbich – fotograf

