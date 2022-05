Hokejistov otec Martin (50), ktorého sme oslovili krátko po úspechu našich chlapcov netajil radosť z výkonu syna. "Rovnako, ako počas olympiády keď hrali rozhodujúci zápas o bronzovú medailu, som aj teraz bol doma sám. Manželka Dana (50) mala službu v lekárni. Priebežne som jej posielal textovky. Keď Paľo dal prvý a posledný gól zápasu a medzitým aj info o celkovom stave," prezradil Regenda st. Dodal, že staršie deti Andrea (28) a Radoslav (31) mali svoj súkromný program a sledovali zápas inde i to, že po prvom góle sa mu telefón "zbláznil...

Rozlúčka na viac spôsobov

Na otázku, s čím vyprevádzali najbližší úspešného hokejistu do Fínska, Martin so smiechom povedal: "Každý po svojom. Babka s križíkom na čele, manželka s prosbou, aby dával na seba pozor a došiel zdravý tam aj späť. Ja som ho povzbudil, poprial mu vydarené účinkovanie na šampionáte, ktoré prispeje nielen k úspechu nášho mužstva, ale ho posunie ďalej v jeho kariére a otvorí dvere do sveta veľkého hokeja. Samozrejme, všetci spoločne mu držíme palce a myslíme na neho," prízvukuje otec momentálne nášho najúspešnejšieho strelca.

Keď nervy dostanú zabrať

Spomenie aj to, že boli momenty, keď mal poriadne malú dušičku. "Bolo to vtedy, keď sa Francúzom darilo. Nervózny som bol najmä keď súper odvolal brankára. Napriek tomu som veril, že to nakoniec dáme a tri cenné body si odnesieme my! Moje prianie sa napokon splnilo."

Na "šampáňo" nebol čas

U Regendovcov napriek úspechu syna šampanské netieklo prúdom. "Manželka prišla z práce veľmi unavená. Len "obriadila" samu seba, prehodili sme pár slov a išla spať, keďže počas víkendu opäť slúži. Znamená, že aj priebeh sobotného zápasu s Nemeckom budem sledovať sám," povie zamyslene. So synom v piatok večer netelefonovali, nechcú ho vyrušovať a zbytočne stresovať. Platí dohoda, že Paľo volá rodičom, oni posielajú len správy.

Bez komentára

Tipovať výsledok zápasu s Nemcami nechcel. "Mužstvá sú teraz vyrovnané, to nie ako v minulosti, keď boli vyslovené slabšie a silnejšie mančafty. Verím, že naši dajú do hry všetko a vyhrajú. A samozrejme dúfam, že syn opäť zaboduje," hovorí so smiechom.

Smer Česko

Rodina Regendovcov je súdržná. Všetci sa podporujú navzájom, rodičia deti, tie zasa mamu s otcom. Svoje úspechy i trápenie tiež prežívajú spoločne. Momentálne sú to našťastie len radostné momenty. "Nedávno to bol prestup Paľa z Michaloviec do Mladej Boleslavy. Riešil to so svojim agentom. Komunikoval aj s hráčmi, ktorí pôsobia v českých kluboch až sa napokon rozhodol prijať ponuku. Mnohí slovenskí hokejisti rozbiehali svoju kariéru u našich susedov, tak prečo nie Paľo. Ktovie, možno tieto majstrovstvá prinesú ďalšiu zmenu, uvidíme. Určite je teraz spokojný najmä preto, že má zabezpečené pôsobisko v novej sezóne, čo je super!"

Odkaz do Škandinávie

Najbližší Paľa pozdravujú a posielajú mu odkaz do Fínska. "Držíme palce, nech sa prestaví v čo najlepšom svetle, aby ukázal čo v ňom je. Hlavné je, aby bol zdravý a v pohode, len tak si môže užiť zápas a podať taký výkon, ktorý bude prínosom pre celý tím," uzavrel nadšený Regenda st.

