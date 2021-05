Po prekvapujúcom odchode Branislava Zuriana padlo obvinenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a vyzradenia utajovaných skutočnosti. V piatok ráno pokus o jeho zadržanie v Poprade nevyšiel, keďže exšéf NAKA je údajne v zahraničí.

Mnohí po náhlom odchode Zuriana z funkcie i zo zboru očakávali, či sa ako milovník našich veľhôr nevydá týmto smerom, keďže rodák z Banskej Bystrice je vynikajúci lyžiar a biatlonista. Milovníci Vysokých Tatier ho poznajú aj ako vysokohorského nosiča na Zamkovského chatu. „K vynášaniu som sa dostal v roku 2005, keď som pomáhal môjmu kamarátovi z horskej služby niečo vyniesť. Tak ma to očarilo, že som začal robiť príležitostného vysokohorského nosiča,“ zaspomínal si pred časom na svoje začiatky.

Rekord so súdkami

Napriek tomu, že Zamkovského chata bola pre neho domovskou, vynášal náklad už na všetky tatranské chaty. “V lete nosím súčasne aj na Chatu pod Rysmi. Najčastejšie nesiem súdok piva alebo kofoly. Ročne je to na obidve chaty zhruba 10 ton nákladu - Zamkovského 7-8 ton, Rysy do 2 ton. Môj rekord je náklad dvoch súdkov piva o hmotnosti 134 kilogramov na jednu vynášku, ktoré som na Zamkovského chatu vyniesol za hodinu a dvadsať minút,“ povedal pri jednom z rozhovorov pre Plus JEDEN DEŇ.

Pri vynáške si čistil hlavu a užíval slobodu. Zdieľal filozofiu chatára Viktora Beránka o jeho Slobodnom kráľovstve Rysy. Aj preto, bez ohľadu na počasie, vynášal hore nejaký náklad. Myšlienky vtedy nechával dole a do hôr kráčal s jasnou mysľou. Vychutnával si ticho a pokoj hôr.

Hoci vždy s hrdosťou hovoril, že noseniu sa chce venovať aj popri náročnej práci kriminalistu, tomu je momentálne koniec. O tom, či skončí aj jeho krošňa zavesená na klinci sme sa nedozvedeli, keďže Zurian momentálne rieši iné záležitosti.

