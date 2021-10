Manželia Balážovci sa radi parádili. Po smrti milovanej ženy Zlatici (†53) vlani v lete tento zvyk vdovca Ladislava (55) neopustil. Vystrojil jej honosný pohreb, na ktorý prišiel aj so svojimi dospelými deťmi vyštafírovaný od hlavu po špičku topánky. Mal ju ozdobenú zlatom, na hrudi sa mu ligotali mohutné zlaté šperky. Rovnako aj jeho dcéram a synovi. Dcéry zosnulej sa zladili aj náušnicami v tvare loga istej luxusnej automobilovej značky. Zlatom však hýria aj ich domácnosti, pozrite sa v GALÉRII.

Ladislav nešetril ani na zosnulej. "Ona si to zaslúži," dôvodil obrovské výdavky. Do pohrebu vrazil okolo 15-tisíc eur. Svoju ženu pochoval v bielej dubovej truhle v americkom štýle s odklápacím vrchom v časti okolo hlavy nebohej. Doviezť si ju dal zo zahraničia. Na pohrebnom koči so štvorzáprahom vyparádených koní privezeným z Čiech ju dal previezť celým mestom. Nechýbali obrovské kytice a vence zdobené zlatými a čiernymi stuhami so vzorom Versace. Smútočnú hostinu nachystal pre 200 ľudí, no pre pandemické opatrenia sa uskutočniť nemohla.

Pár týždňov po pohrebe dal postaviť zosnulej aj sebe obrovský pomník. Zaplatil za dvojhrob, na ktorý dal uložiť ružový mramor a na náhrobnú dosku dal vytesať ich spoločnú fotografiu v nadživotnej veľkosti.

Teraz, na pamiatku zosnulých, hrob zasypal záplavou kvetov. Takúto vyzývavú výzdobu ste ešte určite nevideli! Presvedčte sa sami v GALÉRII, o akú nevídanú okázalosť sa postaral.

