Nedávno zosnulá herečka Milka Zimková (†71), rodáčka z východného Slovenska, sa preslávila filmami o “koňoch na betóne”. Nakrúcalo sa v jej rodisku a do hereckých úloh obsadili aj jej rodákov. Jedným z nich bol detský protagonista v roli syna Janka Kvašného - Johaninho nápadníka. Odvtedy už poriadne vyrástol, venuje sa zaujímavému povolaniu. Čo mu najviac utkvelo v pamäti z natáčania?

Vo svojich naslávnejších filmoch si nedávno zosnulá legendárna herečka Milka Zimková (†71) zahrala hlavnú úlohu. Navždy tak už bude spätá s postavou Johany Ovšenej v kultovom filme Pásla kone na betóne (1982) a ...kone na betóne (1995). Oba tragikomické príbehy sa nakrúcali v jej rodisku, na východnom Slovensku, dokonca v jej rodnom dome v Okružnej pri Prešove.

Vo voľnom pokračovaní filmu Pásla kone na betóne s názvom ...kone na betóne je zachytený tragikomický príbeh Johaninho nového vzťahu s podnikateľom Jankom Kvašným a nevydarené manželstvo jej dcéry Pavlíny. Kvašného stvárnil český herec Vladimír Kratina a jeho postavu vo filme scenáristka Milka Zimková nazvala po svojom milovanom dedkovi, s ktorým mali veľmi blízky vzťah. Nakrúcalo sa v Okružnej a na Zemplínskej Šírave. Do hereckých úloh obsadili aj jej rodákov, medzi nimi aj jedno dieťa.

Marek Jankanič mal v tom čase 12 rokov, hral syna Kvašného. “Mal som sa volať Vasiľ, ale všetci si zapamätali, že sa volám Marek, tam už som zostal Marekom,” smeje sa dnes úspešný obchodník s kryptomenami.

Ako sa dostal k tejto úlohe? Jeho babka bývala oproti Milke v Okružnej. “Išiel som do kostola, ktorý stojí vedľa, a išiel som neskoro. Odchytil si ma produkčný s tým, aby som šiel povedať nejaké vety do kamery. Tak som šiel. Akurát nakrúcali scénu, ako sa Ľubo Pavlovič, vo filme hral nevydareného manžela Johaninej dcéry Pavlínky, hodil do tuje,” spomína. Po týždňovom návrate z dovolenky s rodičmi mu suseda prišla povedať, že štáb hľadá modrookého blondiaka. Boli v dedine dvaja a hľadali práve jeho. “Tak som šiel s nimi na Šíravu nakrúcať scénu ako chytám ryby,” dodáva.

Za svoj honorár, vtedy išlo o 2-tisíc korún slovenských (66 eur) si Marek kúpil vŕtačku za tisíc korún, za šeťsto luster a za zvyšné zverák. “Zariaďoval som si dielňu ako malý chlapec,” prekvapuje. Po pol roku, lebo si Milka zlomila nohu, keď vypadla z traktora na poli, sa točili dabingy v bratislavskom štúdiu: “Blavák nevie rozprávať po šarišsky. Preto si objednali autobus a kto mohol z dediny šiel na štyri dni točiť repliky do filmu. Bola sranda."

Na otázku, či netúžil byť hercom, zafilozofuje: “Nie. Ale svojim spôsobom som, lebo sa venujem obchodu. A ten obchodný rozhovor je divadlom jedného herca."

