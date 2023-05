Primátor zadal zákazku firme, v ktorej vlastníckych štruktúrach figuroval do svojho zvolenia v novembrových voľbách. Objednal si u nej službu, ktorá oprávnene vyvoláva pochybnosti, či nešlo o zbytočné míňanie peňazí zo spoločnej kasy.

V porovnaní s rozpočtom mesta sa dá povedať, že nešlo o vysokú sumu, no jej oprávnenosť je otázna. Pochybnosti o hospodárnom vynakladaní finančných prostriedkov z rozpočtu Prešova sa objavili po tom, ako bola na sociálnej sieti zverejnená kontroverzná objednávka zadaná firme patriacej rodine primátora Františka Oľhu.

Radnica si objednala tlač pozvánok pre poslancov na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa má uskutočniť 7. júna. A s podrobnými podmienkami. Pozvánky majú byť v počte 275 kusov, s gramážou 350 g/m2 Silk, v rozmere 21x10 cm, s farebným modelom CMYK s ražbou v zlatej a červenej farbe v sume 162 eur.

Ak by chcel niekto namietať, že suma nie je vysoká, dávame do pozornosti fakt, že mnohým rodinám zostáva na vyžitie na celý mesiac aj oveľa nižšia suma.

Pri 0,58 eur za kus sa cena javí ako výhodná, no jej oprávnenosť je otázna. "Či už je to dobrá či vysoká cena za kus si myslím, že v dnešnej dobe by bolo namieste zasielať pozvánky na emailovú adresu, veď ju predsa všetci poslanci majú,” myslí si Marek Trami Tramita. Nad tým, či mesto takýto luxus naozaj potrebuje v dobe, keď mestskí poslanci na návrh primátora zvýšili dane a poplatky, sa zamýšľajú mnohí obyvatelia mesta.

No tlač papierových pozvánok a ich následné doručovanie vyvoláva rozpaky aj ohľadom na životné prostredie. Aj vzhľadom na to, že primátora vo voľbách podporovali progresívci, ktorých ústrednými témami sú tie environmentálne a zlepšovanie kvality životného prostredia. Zaujímavosťou je to, že v čase písania článku odoslalo mesto médiám emailové pozvánky na spomínané slávnostné zasadnutie poslancov.

