Lieky na úzkostné stavy a depresie v lekárňach na celom Slovensku chýbajú! Ide o vážny problém! Ide totiž o lieky, vďaka ktorým sa pacientov darí držať v realtívnej pohode a nepotrebujú hospitalizáciu. Náhrada za iný preparát nie je jednoduchá. Nedá sa to urobiť náhle a pacient nový liek nemusí dobre znášať.

Zúfalí pacienti si nevedia rady! A už ani lekári. Psychiater Kvetoslav Moravčík z Prešova iba od začiatku roka predpísal svojim pacientom 2700 balení lieku na úzkostné stavy a depresie s názvom Xeroxad. Podľa neho ide o jeden z najlepších vynálezov konca minulého storočia pre ľudí s touto chorobou: “Pri jednej tabletke dokážu fungovať veľmi dlho a nie je potrebná kombinovaná liečba.”

No v ostatnom čase ho niet a pacienti sa dostávajú do nezávideniahodnej situácie. Keď ho prestanú totiž užívať, takmer 99-percentám z nich sa stav zhorší. Navyše, pre nich, v ich stave a životnej situácii, je ťažšie si zariadiť zháňanie potrebných piluliek. V zúfalstve volajú lekárom s prosbou o radu. A už aj tak preťažení psychiatri sú zahltení telefonátmi. “Je to aj vyše sto pacientov denne, ktorí volajú, že nevedia zohnať lieky,” vraví skúsený psychiater.

