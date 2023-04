Starosta OKRÁDAL obec, po 9 rokoch ho poslal súd DO BASY: Do väzenia však nenastúpil! Prečo? ×

Pre finančné machinácie poslali prešovské súdy po vyše 50-tich súdnych pojednávaniach starostu Vyšného Mirošova (okres Svidník) Michala Petraníka do basy natvrdo na dva roky. Rozhodnutie ihneď nadobudlo právoplatnosť, no ani po mesiaci starosta do väzenia nenastúpil. Prečo?