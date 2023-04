Vlani v polovici augusta našli v prešovskom byte na 11. poschodí na Mukačevskej ulici mŕtve telo Petra Palšu (†47), rodáka z obce Fintice pri Prešove. Spočiatku sa to javilo ako náhle úmrtie. No už po pár hodinách sa prešovským policajtom podarilo zistiť, že sa stal obeťou násilného trestného činu.

Policajti ihneď začali stíhanie pre zločin zabitia a začali preverovať všetky okolnosti prípadu a vykonali potrebné procesné úkony. Zistili, že podľahol viacerým závažným poraneniam, ktoré mu musela spôsobiť druhá osoba. Krátko na to zadržali a na základe dôkaznej situácie obvinili zo zločinu zabitia jeho brata Jána (51). Odvtedy je vo väzbe.

Nebohý Peter (†47) mal k poháriku veľmi blízko. Zdroj: FB

Bratia bývali spolu v prenajatom byte. Ján pracoval v Čechách a nad bratom držal ochrannú ruku a staral sa o neho. Petra si vzal k sebe do podnájmu, ktorý platil, pretože Peter sa rozišiel s priateľkou a nemal kde bývať. Staral sa o neho a hnevalo ho, že žije záhaľčivým spôsobom života a pije alkohol. Kedysi mal aj on problém s týmto neduhom, dvakrát sa liečil a odvtedy on sám popíjanie obmedzil. Aj preto, lebo podgurážený sa stával agresívnym a nedokázal kontrolovať svoje prejavy hnevu.