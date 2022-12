Štedrý deň mal by byť v znamení pôstu, ktorý končí východom prvej hviezdy, keď podľa Písma sa narodil Ježiško.

Stopka cudzej žene i praniu

Do domu by nemala v tento deň prísť cudzia žena, je to zlé znamenie. Dbať sa má aj o to, aby sa nič nerozbilo, črepy predpovedajú nešťastie, rovnako aj vyvešaná vypraná bielizeň. Verí sa, že ten komu patrí, čoskoro zomrie. Osud je však naklonený tomu, kto pred štedrou večerou kýchne, mal by sa dožiť vysokého veku.

Radostné očakávanie

Rodina má byť celý deň pospolu. Zatiaľ kým väčšie deti zdobia vianočný stromček, domáce panie pripravujú tradičné štedrovečerné menu, niektoré ešte dopekajú vianočné koláčiky (hoci medovníky a drobné vianočné pečivo sa zvykne pripravovať už oveľa skôr - pozn. red.). Pred jedlom nesmie v našom prostredí chýbať modlitba.

Anketa Dodržiavate štedrovečernú a novoročnú mágiu? áno 7% nie 26% iba niečo z nej 59% sviatky neslávim 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Jedla hojnosť

Vianočná tabuľa hoci má svoje krajové špecifiká v mnohom sa podobá. Spoločné sú oblátky s cesnakom a medom, kapustnica alebo hríbová či šošovicová polievka. Strukoviny symbolizujú bohatstvo. Podáva sa aj vyprážaná ryba (filé), zemiakový šalát, opekance ináč nazývané bobaľky alebo pupáčiky, jablká a vlašské orechy. Na stole nesmie chýbať chlieb a soľ, pod obrusom šupinky z ryby alebo drobné mince. Zdravie, krásu a šťastie by mali zabezpečiť krížiky urobené medom na čelo. Veští sa aj z rozkrojených jabĺčok. Ak sa na reze vytvorí z jadierok hviezdička, je to znak šťastia a zdravia, ak kríž, tak choroba či dokonca úmrtie v rodine. Každý, kto sa usadí za stôl, nemal by už od neho vstať až po večeri. Dobrým zvykom je prestrieť jeden tanier navyše pre náhodného hosťa alebo ako spomienka na toho, kto rodinu v danom roku opustil. Čas po večeri môžete vyplniť spievaním kolied, spomienkovým rozprávaním, neskôr rozbaľovaním vianočných darčekov. Platí, že nič zo štedrovečerného stola sa nesmie vyhodiť, dokonca ani omrvinky.

Radosť z výslužky

S týmto dňom sú spojené pochôdzky betlehemcov na východe "jasličkárov". Tí okrem predvedenia príbehu narodenia Jezuliatka vinšujú obyvateľom domu a tí ich zato potešia výslužkou. Okrem sladkostí dostávajú aj peniaze.

,,Vinšujem vám na tieto sviatky šťastie, zdravie, hojné Božie požehnanie, na poli úrody, v stodole plnosť, v komore hojnosť, v pitvore svornosť, v izbe lásku, úprimnosť a na dietkach radosť, aby ste boli veselí ako v nebi anjeli.“ O polnoci sa celé rodiny spoločne vyberú do kostola na polnočnú omšu.