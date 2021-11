Na dnešnom stretnutí so zástupcami miestnej samosprávy, mesta, mimovládnych organizácií, s expertmi a pozvanými hosťami odznievali slová (samo)chvály mnohých zo zúčastnených, čo urobili, dokázali, zabezpečili, vybavili... Primátor Košíc sa dokonca nechal počuť, že Lunik IX je jeho srdcovka. Nevedno, ako by tieto jeho slová okomentovali starostovia zvyšných 21 mestských častí, ale aj obyvatelia mesta.

Prekvapujúce slová

Po siahodlhej debate Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá je členkou liberálnej frakcie Obnovme Európu poznamenala, že cieľom cesty na východ Slovenska je zhodnotenie realizácie projektov zameraných na lepšie začlenenie znevýhodnených skupín na Slovensku, získanie informácií o sociálnej situácie Rómov, tiež prístup na trh práce, ale aj k vzdelávaniu a bývaniu. "Na toto sídlisko sme prišli aj preto, a to musím priznať, že nikdy by som to nebola povedala, ale je za ním krásny príbeh, ako sa dá situácia v rómskych osadách zmeniť, keď ľudia na rôznych postoch chcú a spolupracujú a keď sa efektívne míňajú európske zdroje," povedala Nicholsonová.

Národný problém

Pripomenula, že v rozhovoroch s ľuďmi zistila, že máme na Slovensku národný problém, ktorý nemá nič spoločné s európskymi inštitúciami. "My sme si tie fondy zasekli. Pozeráme sa na každého kto chce peniaze z týchto zdrojov veľmi podozrievavo, ako na zlodeja. Namiesto, aby sme mimovládkam, mestam a obciam pomáhali získať tie peniaze. Mali by sme si brať príklad od Poliakov. Je to úplne iná krajina, vybudovaná z eurofondov. Naši ministri doslova sedia na nich ako keby to boli ich vlastné peniaze. Máme napríklad kadejaké nezmyselné limity. Toto však nediktujú európski uradníci, ale naši, slovenskí," uzavrela Nicholsonová, ktorá sa chce zasadiť za to, aby naše národné inštitúcie zmenili prístup k prerozdeľovaniu európskych peňazí, pretože tieto nepatria ministrom ani úradníkom ale regiónom.

Drienovec, Trebišov, Dobšiná

Delegácia EP po Luníku IX navštívi v ďalších dňoch osady v Drienovci, v Trebišove a OZ Domček v Dobšinej, ktoré založili dve učiteľky, ktoré v roku 2012 napísali emotívny otvorený list o ich ťažkej práci s rómskou komunitou.

Čítajte na ďalšej strane, prečo nebol na Luníku IX rómsky europoslanec Pollák ►►►