Echt východniarka z Michaloviec Nika Karch (36) žije v Nitre, kde sa usadila po štúdiu na vysokej škole. Začínala ako vokalistka kapely Desmod na ich turné s Nazarethom v roku 2010. Rok na to bola nominovaná na Hudobný objav roka a jej skladba Rieka prerazila v Čechách a bola treťou najhranejšou slovenskou skladba počas leta. Koncertovala s Beátou Dubasovou, známou sa stala vďaka prespievanej verzii skladby Čerešne v spolupráci s Mafia Corner, ktorá sa stala najhranejšou slovenskou skladbou v rádiách na určité obdobie. No a obrovskej pocty sa jej dostalo od Karla Gotta, ktorý si ju vybral ako svojho hosťa na svojom megakoncerte v Michalovciach.

No a potom sa jej podaril husársky kúsok! Pred štyrmi rokmi sa zaradila medzi svetové celebrity. Stala sa totiž speváčkou obľúbenej kultovej švédskej kapely Rednex. Ich pieseň Cotton Eye Joe je hitom desiatky rokov a žiadna poriadna oldies party bez nej nemôže byť. Keď Nika zastúpila ich vtedajšiu speváčku počas zvukovej skúšky a z aspievala s nimi skladbu Wish you were here, stačilo pár tónov a hneď ju zlákali k sebe.

A tak teraz spieva na veľkých pódiách po celom svete skladby, ktoré všetci ľudia poznajú a spievajú ich spolu s ňou: "Našla som sa tam, je to úžasné." Počas sezóny lieta každý víkend za kapelou a stretáva sa s mnohými celebritami. V januári bude spievať na podujatí v Rakúsku, ktoré organizuje americký herec a bývalý profesionálny kulturista Arnold Schwarzenegger.

Lenže teraz si Nika užíva vianočnú pohodu so svojou rodinou. Je mamou dvojročných dvojičiek Timotejka a Tamarky, vydala sa pred piatimi rokmi za východniara z Gelnice Tomáša. Materskú dovolenku si vychutnáva, hoci prvý rok bol náročný. Ale teraz sú už zohratí. "Je to skvelé. Dvojičky sú úžasné, sami sa vyhrajú. Aj pobijú," smeje sa.

Vianoce si užívajú na viackrát. Najprv si pred dvomi týždňami urobili predčasné ako rodina vo štvorici doma v Nitre: "Chodil aj Ježiško," vysvetľuje. A aký zvláštny darček dostali jej deti? Z netradičnej hračky boli unesené. Viac sa dozviete v popise fotky v GALÉRII tu>>>

Týždeň pred sviatkami sa Nika s manželom a deťmi presunuli na východ k jej rodičom, aby pomohla s prípravou Vianoc rodičom. Po štedrej večeri idú k druhým starým rodičom detí do Gelnice. Vždy však dodržiavajú tradíciu umývania rúk mincami. "A všade zasvietime svetlá, v každej izbe," vraví. Na sviatočnom stole majú opekance a polievku zo šťavy z kyslej kapusty s ryžou a hubami. A veľkí hladoši majú aj rybu na masle. Šalát a rezne nerobia.



O kapele Rednex

Vznikla v roku 1994, veľký úspech zaznamenala v 90-tych rokoch a na začiatku nového milénia. Vo svojej tvorbe spája tradičné country s popovou hudbou a tanečnými motívmi. Prelomovým hitmi sa stali skladby Cotton Eye Joe, Old Pop In An Oak, Wish You Were Here alebo The Spirit Of The Hawk. Zostava skupiny prešla mnohými personálnymi zmenami, vydala albumy Sex & Violins (1995), Farm Out (2000) a The Cotton Eye Joe Show (2009).