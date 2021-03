Od prvého marca nemá kto upratovať prešovskú nemocnicu. Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarnik, ktorého do funkcie iba nedávno vymenoval minister zdravotníctva Marek Krajči, nepodpísal zmluvu s firmou, ktorá vyhrala verejnú obchodnú súťaž. Na prípad ako prvý upozornil Korzár. Firma z Košíc, ktorá získavala zákazku v nemocnici dlhých 31 rokov, vraj teraz bude musieť prepúšťať.

Štátna nemocnica chce upratovať vo vlastnej réžii a lacnejšie. Podľa zdroja Korzára majú vraj v zmysle návrhu od riaditeľa od pondelka upratovať nemocničné priestory zdravotné sestry a ďalší personál. Lenže zatiaľ to nikto nepotvrdil. Nemocnica chce nakúpiť stroje, zamestnať ľudí a takto ušetriť výraznú čast nákladov na túto službu. „Záväzky voči doterajšiemu dodávateľovi bude postupne splácať,“ odpovedal nám Šarník.

Akú sumu nemocnica ušetrí pri zabezpečení upratovania vo vlastnej réžii a aká bola vysúťažená suma? Čítajte v GALÉRII. Info TU.

Vyvíjali nátlak?

Majiteľovi firmy ponúkli predĺženie spolupráce o 1 alebo 2 mesiace, počas ktorých by došlo k uzatvoreniu zmluvy o prevode a prechode pracovných práv a povinností a nemocnica by tak prevzala do svojho stavu väčšinu jeho zamestnancov. "Firma Hopos však hrubo zneužila svoje postavenie jediného dodávateľa a pokúšala sa nátlakovým spôsobom využiť túto zložitú dobu na to, aby prinútila nemocnicu pristúpiť na jej podmienky. Napriek pôvodne proklamovaným prísľubom ,že bude v upratovaní pokračovať ešte počas mesiaca marca, v piatok nemocnici oznámili, že jej pracovníci už v pondelok neprídu," dodal riaditeľ. Preto boli nútení operatívne reagovať a zabezpečiť upratovanie priestorov vlastným personálom, predovšetkým sanitármi a zdravotníckymi asistentmi: "Zároveň postupne dopĺňame stavy pracovníkov na referáte upratovania, pretože záujem o prácu v nemocnici prejavilo dostatok záujemcov. Sú medzi nimi aj súčasní pracovníci firmy Hopos, ktorí radi prijali ponuku pracovať ako zamestnanci nemocnice."

Nemocnica podľa Šarnika disponuje základným materiálno-technickým vybavením potrebným na upratovanie, ktorým sa dajú zvládnuť všetky potrebné úkony. Postupne bude dopĺňať niektoré stroje, ktoré budú prácu zefektívňovať.

Situáciu preverovala aj prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Ona kroky nemocnice na šetrenie verejných zdrojov víta: "Sanitári a zdravotnícki asistenti majú v náplni práce starostlivosť o prostredie a dezinfekciu. Sú uzrozumení s tým, že ide o dočasné riešenie na pár dní, kým sa celá situácia vyrieši a budú mať za to príplatky." Napríklad Svet zdravia, do ktorého siete patrí 17 nemocníc, si upratovanie takisto zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Majiteľ firmy Peter Duchyňa tvrdí, že súťaž vyhrali pred dvomi rokmi, vtedajší riaditeľ nemocnice odišiel, preto ju nemal kto podpísať a ovtedy túto službu zabezpečovali na objednávky ako nadlimitnú zákazku. Súčasný riaditeľ nemocnice ju nepodpísal a jeho plánoch na šetrenie finančných prostriedkov uviedol, že sa to nedá. Argumentuje tým, že v nemocnici upratujú 11 objektov, teda 98 oddelení a v pandemickej situácii vždy nejaký zamestnanec vypadne na maródku. Podľa neho im nemocnica dlhuje vyše milióna eur.