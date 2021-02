Niekdajší búrlivák Braňo Mojsej je už 836 dní čistý. Nepije žiadny alkohol, dokonca ani nealkoholické pivo a v snahe pomôcť z pekla závislosti aj tým, ktorí si sami nevedia rady, založil úspešnú Mojsej Clinic. A aby dokázal, že to myslí vážne, uvažoval dokonca o štúdiu na vysokej škole. Napokon z toho zišlo, klinika aj s ohľadom na aktuálnu situáciu dostala prednosť.

Braňo netají, že v tomto období sa on, i jeho spolupracovníci nezastavia. Telefóny im bez prestávky vyzváňajú. Volajú nielen závislí, ale aj ich blízki. Uplynulý týždeň bol mimoriadne náročný. Z bezmocnosti zo straty zamestnania, nedostatku financií, ale aj smrti blízkych následkom Covidu, sa u mnohých dostavila recidíva a oni opäť siahli po alkohole.

Nebezpečné "hladinkovanie"

Podľa jeho slov, dopyt po ich službách oproti minulému roku narástol trojnásobne. „Všetky konzultácie či motivačné rozhovory prešli do online priestoru. Tešíme sa napríklad zo skupinovej verzie online terapií,“ vraví Braňo a pridáva svoje poznatky: „Mnohí ľudia začali „hladinkovať“, pretože nemusia nikam chodiť a riešiť hladinu alkoholu v krvi napríklad kvôli šoférovaniu. Niektorí po určitej dobe chcú síce alkohol vysadiť, ale napriek snahe sa to nedarí a dostavujú sa u nich nepríjemné pocity - absťáky. Cítia nutkanie „dolievať“ sa alkoholom,“ zdôrazňuje.

Braňo nepije nielen ostré, ale dokonca ani nealkoholické pivo. Zdroj: archív B.M.

Jeden z nich...

Závislosť na alkohole riešia vo vekovej kategórií od 25 do 55 rokov, v drogách vraj lietajú väčšinou mladí od 17 do 30 rokov. Sporadicky pomáhajú aj so závislosťou na gamblerstve.

„Ľudia chcú odo mňa pomoc aj preto, že ma považujú za jedného z nich,“ hovorí Braňo. Pripomína, že závislosť je neliečiteľná smrteľná choroba. „Na mne však vidia, že je naozaj možné úspešne zvládnuť situáciu a žiť v abstinencii, pokore a disciplíne. Veľa ľudí si myslí, že sa to nedá len preto, lebo nemajú potrebné informácie. Preto sme to začali robiť,“ vysvetľuje dôvody, pre ktoré vznikla jeho klinika. Ako príklad poukazuje aj na seba a prízvukuje, že po dvoch neúspešných pokusoch o abstinenciu nesiahol na alkohol už 836 dní a nepochybuje, že to tak zostane navždy.

Zahraničná klientela

O úspechu kliniky svedčí domáca i zahraničná klientela, keďže online svet nemá hranice. „Všetko prevádzkujeme na četovacích aplikáciách, čo vítajú najmä mladšie ročníky. Všetko, na čo nepoznajú odpoveď, riešia „face to face“,“ vraví Braňo Mojsej a zdôrazňuje, že klinika je zdrojom informácií aj pre rodičov, ktorí nevedia čo robiť, ak majú podozrenie na závislosť svojich potomkov.

Činnosť kliniky chce Braňo do troch rokov rozšíriť o lôžkovú časť. Zdroj: archív B.M.

Vlastná liečebňa

Súčasťou terapie bývajú aj účinné techniky, ktoré pomáhajú dlhodobo abstinovať. To, aký doliečovací proces si po odvykačke zvolia, je však už len na samotných klientoch. „Často sú to motivačné rozhovory, keď má človek obavy z absolvovania odvykacej liečby. Doporučujeme terapeutov, psychológov, adiktológov, overené liečebne v Slovensku aj Česku, asistujeme aj pri tzv. zastavení ťahu v akútnych prípadoch. Našim hlavným cieľom v blízkej dobe je však teraz prevádzkovať vlastnú liečebňu," spomenie Braňo svoje najväčšie želanie.

Stopka prednáškam na školách

Jediná aktivita, ktorú teraz nerobia, sú preventívne prednášky v školách. Podľa jeho slov je to škoda, keďže zákaz vychádzania a ďalšie obmedzenia prispeli k tomu, že z abstinentov alebo ľudí, ktorí si vypili iba príležitostne sa stali alkoholici.

Pri prednáške na Súkromnej obchodnej akadémii, Petrovianska v Prešove. Zdroj: archív B.M.

Štúdium na "Karlovke" sa nateraz odkladá

Braňo pri jednom z rozhovorov spomenul, že uvažuje o štúdiu adiktológie (veda zaoberajúca sa závislosťami, prevenciou a liečbou - poznámka redakcie) na Karlovej univerzite v Prahe. "Zatiaľ ostávam ako laický terapeut, možno časom sa na to predsa len dám. Teóriu si momentálne vždy dopĺňam literatúrou, ale základom sú moje vlastné skúsenosti. O toto majú klienti najväčší záujem. Ako som sa zo závislosti dostal ja sám. Som pre nich navigáciou na ceste, ktorú som si prešiel!"

Na klinec nič vešať nemieni

Mojsej aj s ohľadom na situáciu je momentálne viac terapeutom, ako hudobníkom, ale zavesiť gitaru na klinec sa nechystá. "Pracujem na audio podobe mojej najnovšej knihy Vytriezvenie. Ostatné verím, že príde čoskoro. Bez hudby by som naozaj nedokázal žiť, je to po rodine moja ďalšia láska i relax," povie na záver svojho rozprávania.

