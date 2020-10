Epidemiologická situácia v staroľubovnianskom okrese nie je priaznivá, patria už dva týždne do červenej zóny. Pracovníci tamojšieho úradu verejného zdravotníctva sa takmer nezastavia a robiť musia aj cez víkendy. Boli sme sa pozrieť, ako to zvládajú.

Šéfkou hygieny v Starej Ľubovni je Mária Mancalová (44), ktorá ochotne súhlasila s reportážou. V budove ich pracoviska pri nemonici nás ráno privítala jej sekretárka, ktorá netušila, kvôli čomu sme tam prišli. Keďže jej šéfka už hodný čas telefonovala, dala sa s nami do reči. “Nám sa už aj sníva s koronou,” zasmiala sa. O chvíľu na to sa otvorili dvere riaditeľne a príjemná žena nižšej postavy. No už prvý pohľad na ňu prezradil, že energie má za troch. V behu nás usadila a už utekala k drnčiacemu telefónu. Len čo zložila jeden hovor, zvonil telefón znova a keď nevolal nikto jej, volala ona späť na zmeškané čísla. S empatiou v hlase a pokojom vydávala pokyny riaditeľom škôl, sociálnych služieb, starostom, firmami, konzultovala s nimi, obvolávala kolegov, chystali hlásenia o ich vyťaženosti. A medzitým vydávala príkazy kolegom. V jednu chvíľu jej v kancelárii stáli v rade na vybavenie aj traja jej podriadení. Okolo poludnia prišiel do kancelárie muž, ktorý si priešiel po splátkový kalendár. Dostal pokutu 250 eur za to, že po návrate do zahraničia sa nešiel dať otestovať a nedodržal karanténu. “Vyhoveli sme žiadosti a z dôvodu vašej nepriaznivej finančnej situácie sme vám splátky rozdelili na 25 častí. Len sa snažte každý mesiac zaplatiť, lebo sa pohľadávka stane splatná celá,” upozorňovala vľúdne ťažkou prácou zničeného chlapa, ktorý zjavne neoplýval peniazmi.

Hoci sa celý deň nezastavila ani na minútu, vôbec sa nesťažovala a v očiach jej bolo badať, že ju práca baví a je šťastná, že ju môže robiť. A to napriek tomu, že do boja s koronou nastúpila z nedokončenej materskej už na jar od dvoch drobných detí - iba 10-mesačnej a 3-ročnej dcérky. “Keď si to zorganizujete, všetko sa dá zvládnuť. Situácia nie je ľahká, ale snažím sa ju vylepšovať správnym menežmentom,” povedala s úsmevom. Lenže aj v tomto náročnom období deti matku potrebujú a tak keď sa vráti z práce, preberá od manžela žezlo a venuje sa dievčatkám. No aj v týchto chvíľach má, samozrejme, v ruke telefón a hovory vybavuje aj z domu.

Mária Mancalová nastúpila do boja s koronou od 10-mesačného bábätka. Zdroj: archív M. M.

Do práce v úrade prichádza často už o pol šiestej ráno, aby všetko stihla. Denne dostáva hlásenia o aktuálnom stave v situácii s koronou. Tabuľky o stave v okrese si pripravuje denne, preto ju nezaskočí žiadna otázka. “Pripravujem sa vždy aj na zasadnutie krízového štábu, bezpečnostnej rady, pandemického strediska v Prešove. Tým pádom, mám vždy pripravené podklady. Viem z tabuliek chronologicky každý deň vyčítať počet pozitívne potvrdených, vyliečených, počet testovaní, odkiaľ tí ľudia sú, kde evidujeme ohniská,” vysvetľovala.

A tak čierne na bielom vidí, v ktorej dedine začínajú nepriaznivé čísla stúpať, spolu so svojimi zástupcami sa pripravujú plán opatrení, ktoré, ak bude treba, okamžite vedia vytiahnuť zo šuplíka a používať. Každé ráno posiela správy o vyťaženosti o tom, koľko ľudí deň predtým pracovalo na epidemiologickom vyšetrovaní. Aby ich nadriadení vedeli, či nepotrebujú pomoc. Keďže sú v červenej zóne, mali za sebou už niekoľko ťažkých dní. “Každé ráno na porade určím, ktorí kolegovia budú nasadení, momentálne všetci odborní pracovníci, aj z iných oddelení. Aby sme to stíhali a na nič nezabudli. Komunikujú s pozitívne testovanými, vyhľadávajú ich úzke kontakty, každému posielajú písomné pokyny.”

Jej tabuľky ukazujú i to, že kým pred dvomi týždňami denne testovali 30 ľudí, teraz je to na odberovom mieste i formou výjazdov až 160 osôb. Dá sa z nich vyčítať aj výsledok opatrení, ktoré zaviedli na území okresu ešte pred tým, než začali platiť na území celého Slovenska.

V 38. kalendárnom týždni mali počet ochorení 21, z nich dva pozitívne prípady na území obce Orlov, kde sa následne vytvorilo ohnisko a o týždeň už tam evidovali 30 nových prípadov. “Vydali sme opatrenie, ktorým sme v obci koncom septembra trošku spomalili život. Bola zatvorená škola, škôlka, školská jedáleň, deti mali nariadenú domácu izoláciu a nesmeli von. Zrušili sme všetky hromadné podujatia, pohreby iba do 10 osôb, zamknuté zostali aj krčma i kostol. Bolo to na niečo dobré, ľudia začali ochorenie vnímať s väčšou zodpovednosťou,” zhodnotila. Ľuďom v okrese odporučili zaočkovať sa proti chrípke a proti pneumokokovým ochoreniam. No a po 10 dňoch sa to prejavilo na výsledku, v súčasnosti nemajú v obci nového pozitívne testovaného. “Opatrenia majú zmysel. Ak úzko komunikujete s tými ľuďmi, viete im pomôcť. Sú nato vytvorené štruktúry. Výhoda slovenského verejného zdravotníctva, ktorú nemá každá krajina, je tá, že máme zachovalú sieť hygienickej služby a situácia s koronou je riešená v jednom čase s aktuálnymi opatreniami,” pochvaľovala si to, čo nám vraj závidia aj Česi a ďalšie európske štáty.

A ako reagujú tí, ktorým nariaďujú karanténu? “Niektorí aj nazlostene, ale to už musíme zvládnuť. Snažíme sa im vysvetľovať, upokojiť ich, nájsť tú cestu spoločnej komunikácie, aby boli spokojní. Aby dostali komplexnú odpoveď, aby sa mohli už zariadiť v bežnom živote,” odpovedala.

Snažia sa zvládnuť svoju prácu aj v poddimenzovanom stave, no privítali by personálne posilnenie. Potešilo ich však finančné ohodnotenie vo forme odmien: “Financie sú veľmi rozhodujúce a dôležité pre každého. Súčasná vláda a vedenie verejného zdravotníctva robí všetko preto, aby aj v rámci toho ohodnotenia covid sme boli ohodnotení a už sme dostali odmeny, ktoré nám boli prisľúbené. Toto určite uvítali naši zamestnanci, pretože sa na nás nezabudlo. Ja to chválim, pretože nasadzujeme svoje možnosti, aj ľudské aj osobnostné, aj odborné. Myslím, že veľmi poteší človeka, keď ho adekvátne odmenia.” Na záverečnú otázku, čo je podľa nej najťažšie na tejto práci odpovedá: “Prijať adekvátne, správne a zrozumiteľné rozhodnutie v danom čase.”

Pracovný deň regionálnej hygieničky

konzultácie s kolegami pred rozdelením práce

stretnutie s vedúcou oddelenia epidemiológie

rozdelenie práce - kto bude obtelefonovávať pozitívne testovaných ľudí

koordinácia činnosti kolegov, ktorí obvolávajú ľudí, za týždeň je to aj 500 ľudí

príprava zoznamov pozitívne potvrdených nových prípadov a ich úzkych kontaktov

vyhľadávanie úzkych kontaktov pozitívne testovaných

vydávanie pokynov v písomnej podobe pozitívne testovaným vo forme rozhodnutí a lekárom úzkych kontatov vo forme zápisníc

vybavovanie hovorov podpisovanie rozhodnutí

vydávanie opatrení starostom, riaditeľom škôl či domovov sociálnych služieb

príprava testovacích miest

podpisovanie pošty na vybavenie, rozdelenie došlej pošty, spracovania podkladov pre nadriadené orgány, riešenie personálnych záležitosti, finančných záležitostí a pod.

práca doma na telefóne

Aktuálna situácia v okres Stará Ľubovňa

271 potvrdených prípadov,

103 vyliečených

Profil Márie Mancalovej

Vyštudovala odbor verejné zdravotníctvo v Trnave, v čase, keď tam prednášal profesor Vladimír Krčméry a ďalšie súčasné autority v tomto odbore. Prednášal im aj súčasný hlavný hygienik Ján Mikas.

Absolvovala rôzne doplňujúce štúdiá, kurzy aj ďalšie štúdia, napr. špecializáciu výchova k zdraviu, urobila si doktorát, istý čas pôsobila externa na Slovenskej zdravotníckej univerzite,bola členkou Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR - v poradnom zbore ministra, iniciuje sa na tvorbe legislatívy pre vzdelávanie verejných zdravotníkov.

Je vydatá, má dve deti