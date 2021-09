Čo je s Annamáriou, vedenie školy netuší. Matka ani dievča neinformovali o rozhodnutí v prípade tehotenstva, ani o tom, či mieni pokračovať v dochádzke. Štúdium mladej športovkyne preto ukončili a vyškrtli ju zo zoznamu žiakov.

Matkou v marci

Annamária sedela včera namiesto v školskej lavici na starej pračke pred chatrčou. Viditeľne bez nálady, so sklopenými očami, nervózne hompáľala nohami. Na naše otázky otázky odpovedala len - áno, nie, neviem alebo mykala plecami.

Do reči nebolo ani mame Izabele. „Veľmi som si priala, aby išla na zákrok, no nechcela o tom ani počuť. Dookola mlela, že so Sebastiánom chcú rodinu, čo vraj bol dôvod, prečo otehotnela. Zajtra ideme k lekárovi pre tehotenskú knižku. Dieťa sa má narodiť v marci,“ vravela matka.

Kto sa bude starať?

Dievča stále mlčalo a nepovedalo ani slovíčko. Keď sme sa spýtali, či si uvedomuje, že bude mamou, iba zavrtela hlavou, že nie. Rovnako reagovala, keď sme sa pýtali, či sa o dieťa bude vedieť postarať. Vtedy do rozhovoru vstúpila Izabela. „Keď sa decko narodí, pôjdem na materskú dovolenku ja a ona sa bude venovať športu. Tak to bude najlepšie,“ predostrela svoje predstavy mama. Annamária po týchto slovách iba zahmkala a mykla plecom...

Podľa oboch žien sú problémom peniaze. „Boli za dcérkou nejakí ľudia, odhovárali ju, aby nešla na potrat, že jej pomôžu finančne i materiálne, dokonca že jej kúpia kočiarik pre bábätko. Uvidíme ako to napokon dopadne,“ uzavrela Izabela a spolu s dcérou sa ponáhľali do chatrče.

Štedrí "sponzori"

Viac prezradili susedia z osady. „Podporovať ju chce Slovenský Červený kríž, nejaká nadácia, ale aj politici z Bratislavy, ktorí prišli za Balerínkou,“ dušovala sa jedna zo žien. „Ulakomili sa na peniaze, preto mladá nešla na potrat. Okrem toho Sebastián, frajer Annamárie, si to neprial a ona je do neho strašne zamilovaná. Verí, že keď porodí, Sebi sa ku nej vráti, lebo hoci spolu nebývajú, stále sa stretávajú,“ vychrlila zaujímavosti očividne najlepšie informovaná osoba osady...

