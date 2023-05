Ako sa momentálne cítite?

- Lukáš (27): Teraz mi je už dobre. Všetko sa začína hojiť. Neviem síce ešte dobre chodiť, len tak, z bodu do bodu. Vždy však, keď sa postavím, je to stále lepšie a lepšie.

Róbert (46): Už je to fajn.

Spomínate si na to, čo sa stalo?

- Lukáš: Bol to úplne normálny pracovný deň. Začali sme robiť. Zrazu prišiel šok. ...iskra a metán sa vznietil.

Róbert: Sekunda, a zrazu len bum, všade prach a tma. Bola to nešťastná náhoda.

Vedeli ste v danom momente, čo máte robiť? Ste cvičení na také situácie?

- Róbert: Snahou všetkých bolo odísť čo najrýchlejšie preč z miesta, aby sme sa tam nezadusili.

Čo nasledovalo potom? V médiách odznelo, že ste museli prejsť 2 kilometre, aby ste sa dostali do bezpečia?!

- Róbert: Prešli sme, koľko sa dalo...záchranári k nám dorazili, keď sme boli asi na polceste. Neutekali sme, len kráčali, keďže sme nevládali dýchať.

Všetci vaši kolegovia dokázali prejsť po vlastných?

- Róbert: Ja som bol vpredu, neviem, ako to bolo s tými za mnou. Boli sme deviati, ale v rôznych chodbách.

Lukáš: Išli po vlastných. Ja som však mal najviac popálené nohy, lebo som mal krátke nohavice.

Ako dlho trvalo, kým ste sa dostali do bezpečia?

- Lukáš: Neviem presne, ale asi hodinu.

Obaja ste boli po celý čas pri vedomí?

- Lukáš: Áno, ale bol šok.

Róbert: Držal som sa a našťastie aj ostatní.

Keď ste sa prebrali v nemocnici, čo vám prvé napadlo?

- Lukáš: Cítil som bolesť a uvedomil si, že som zviazaný ako múmia - ruky, nohy,...Najprv som si nevedel spomenúť, čo sa stalo. Až postupne mi to došlo.

Róbert: Mal som obviazané obidve ruky a tvár. Netušil som čo je so mnou.

Museli niektorého z vás operovať?

- Lukáš: Nie. Hojí sa všetko dobre. Dýchacie cesty máme v poriadku.

Čo vás ešte teraz čaká?

- Lukáš: Rehabilitácia a krémovanie popálených miest.

Ako ste spokojní so starostlivosťou a čo všetko ste odvtedy absolvovali?

- Róbert: Starajú sa o nás dobre. Máme za sebou pľúcne vyšetrenia, dostali sme infúzie a často nám robia preväzy...

Lukáš: S prístupom personálu som spokojní. Až je neuveriteľné, že sme hospitalizovaní už toľko dní (od 26. apríla - pozn. red.).

Ste v kontakte s ostatnými kolegami?

- Róbert: S tými z Bratislavy nie, iba z nemocnice v Bojniciach.



Spomínate si na prvý telefonát s rodinou?

- Lukáš: Bola to radosť.

Róbert: Báli sa, ale neskôr každý bol rád, že to neskončilo horšie.

Plánujete sa vrátiť do bane?

- Róbert: Uvidíme, keď budeme zdraví. Ktovie, možno keby som vošiel do bane aj by som z nej hneď aj ušiel.

Lukáš: Či sa budeme báť sfárať opäť do bane, nevieme, ťažko povedať. Vyskúšame, ale už asi nie do Novák. teraz je dôležité naše uzdravenie. Čakajú nás rehabilitácie a okrem toho, baňu do konca roka zatvoria.

Čo vás viedlo k tomu, že ste sa stali baníkmi?

- Róbert: My to máme v rodine, keďže aj môj otec bol baník. Ja robím túto prácu už 23 rokov.

Lukáš: Aj u nás je to podobné. Remeslo sa dedí z generácie na generáciu. Ja však robím kratšie ako kolega, len 7 rokov. Žil som v Poľsku a na Slovensko som prišiel za prácou tak, že ma delegovali z poľskej firmy.

Viete si predstaviť, že už by ste robili inú prácu?

- Róbert: Nič iné nám asi nezostane, keď baňu zatvoria. Budeme sa musieť obzrieť po novej robote, ale zrejme po niečom ľahšom.

Prednosta Kliniky popálenín, plastickej a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnica Košice-Šaca Peter Lengyel hodnotí stav obidvoch pacientov ako uspokojivý.

- Obidvoch sme po banskom nešťastí prijatí v ťažkom šokovom stave. Po stabilizácii boli odpojení od ventilácie a preložení z JIS-ky na oddelenie intermediárnej starostlivosti kliniky (poskytuje sa tam intenzívnejší monitoring pacienta ako na bežnom oddelení, ale zároveň menej ako je poskytované na JIS-ke - pozn. red.) kde sa im začína dariť aj v spontánnom hojení plôch. Postupne začínajú rehabilitovať. Je predpoklad, že nebude potrebný žiadny chirurgický zásah.

