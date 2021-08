Talentované a športovo nadané dievča sa začiatkom minulého školského roka zaľúbilo, a ako to býva v tejto komunite zvykom, nasťahovalo sa k frajerovi Sebastianovi.

Návrat bez slov

Výsledok spolužitia nedal na seba dlho čakať a Annamária otehotnela. Všetka ťarcha ostala na pleciach matky Izabely, ktorá má ďalších šesť detí a vo veku 38 rokov je už babičkou takmer trojročného vnuka Erika o ktorého sa tiež stará. O tehotenstve dcéry sa dozvedela náhodou. "Z ničoho nič sa Anna vrátila domov. Nejako sa mi to celé nepozdávalo, aj dcéra bola iná, zmenená. Pýtala som sa, čo je s ňou, vravela, že nič...," začala rozprávanie matka budúcej deviatačky.

Bitka problém nevyrieši

"Neverila som jej, preto som ju zobrala na vyšetrenie k lekárovi. Povedal, že dcéra je v deviatom týždni tehotenstva. Myslela som, že skolabujem. Tak to na mňa doľahlo, že som sa nezdržala a zbila som ju ako žito," priznala matka. Inokedy usmievavá pani, teraz celý čas čo sme s ňou hovorili nariekala, a držala sa striedavo za hrudník a brucho. "Odkedy som sa to dozvedela, som na liekoch. Neviem, či to prežijem. Chcela som, aby sa mala lepšie. Veď vidí v akej biede žijeme. V jednej izbe deviati. Chcem, aby išla na potrat a potom sa venovala športovej kariére," nastojí na svojom žena, ktorá však nemá peniaze na interrupciu. Jej cena sa v závislosti od jednotlivých kliník, ktoré umelé prerušenie tehotenstva vykonávajú, pohybuje v rozpätí 250 – 350 eur. Keďže nejde o zdravotný výkon a poisťovňa na potrat neprispieva, žena musí náklady uhradiť sama. Umelý potrat je možné vykonať do 12. týždňa tehotenstva

Osada rodinu odsudzuje

Izabela prizvukuje, že dcéra aj kvôli mentálnemu postihu sa nedokáže sama postarať o dieťa. "Ja to tiež pri najlepšej vôli nezvládnem. Desiata osoba v jednej izbe, pri príjme 340 eur..., je to neúnosné," hovorí matka a slzy jej stekajú po tvári. Posťažuje sa nám, že v osade sa im žije teraz veľmi ťažko. "Predtým každý bol na Annamáriu pyšný, dokonca jej mnohí závideli, kam všade sa dostala, aké mala oblečenie, čo dostala od sponzorov. Teraz? Vysmievajú sa nám, mňa ako matku osočujú. Ani nechodím do Moldavy nad Bodvou na nákupy, hanbím sa, len sedím doma a plačem," hovorí smutne. "Boh vie, že som jej chcela len to najlepšie, ale dcéra si nedala povedať," vzlyká nešťastná žena, ktorá je bezradná a nevie čo si má počať.

Dievča sa skrylo

"Po osade sa hovorí, že frajer moju dcéru vyhodil a našiel si už novú. Nie je to pravda. Annamária sama od neho odišla. Všetko jej zakazoval, nikam ju nechcel pustiť, dokonca ani do školy, či na tréningy. Keď počul o tom, že pôjde na nejaké preteky, bol zo žiarlivosti celý bez seba. Tak je lepšie keď sa vrátila domov, len keby nebolo toho trápenia...," nedopovedala myšlienku.

S Annamáriou sa nám nepodarilo stretnúť. "Pred chvíľkou niekam vybehla. Pošlem dcéru, aby ju našla," napriek snahe viacerých, dievča sa nepodarilo nájsť. "Asi sa skryla, hanbí sa," povedala Izabela a začala vyberať vypratú bielizeň zo starej ošarpanej práčky. Rozlúčili sme sa s prianim, aby čím skôr vyriešila problém k spokojnosti Annamárie i svojej. Matka sa vtedy v bolestiach oprela o starý nakupný vozík a rozplakala sa.

