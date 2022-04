Vhodná strava je základom harmonického života a zdravia! Tvrdí to expertka na harmonické stravovanie Antónia Mačingová, ktorá si to odskúšala nielen sama na sebe. Jej radami sa riadia aj tisícky nadšencov, ktorých ohúrila svojimi receptami vydanými v knižných bestselleroch na túto tému.

Stačí sa zbaviť starých vzorcov stravovania a myslenia! A hneď sa to vraj odrazí na kvalite zdravia a zlepšenia výzoru. Tvrdí, že je dôležité myslieť na prevenciu a nie v poslednú chvíľu dúfať, že nás niečo zachráni. Preto radí vyberať si iba kvalitné potraviny a vyhýbať sa priemyselne spracovanými: “Treba jesť trikrát denne, aby sa odľahčil tráviaci systém. Tým sa podporí imunitný systém. Ak jeme nesprávne zvolenú stravu, ak jej skladba je nesprávna, veľmi zaťažujeme tráviaci systém a črevá, v ktorých sídli imunita. A imunitný systém sa nesústredi na boj s vírusmi a baktériami, lebo napravuje to, čo sme stravou do seba dostali.”

Antónia Mačingová sa svojich rád drží aj sama, má štíhlu postavu, peknú pleť a roky nebola chorá. Zdroj: archív A. M.

Antónia radí vyberať si potraviny so živinami, ktoré telo potrebuje, lebo potom človek nie je podvýživený ani hladný. Vo svojich knihách má okolo 400 receptov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia na prípravu zdraviu prospešných jedál. Sú zložené z ingrediencií s vysokým obsahom vitamínov, vlákniny a nízkym obsahom cukru. “To sú benefity, ktoré pomáhajú telu aby prosperovalo a nevytváralo si podkožný tuk, nebolo unavené, malo vitalitu a silnejší imunitný systém,” vysvetľuje.

Foto bývania A. Mačingovej tu

Jej receptov so zdravými jedlami neustále pribúda. Nedávno zverejnila recept na mrkvovú či karfiolovú alebo brokolicovú roládu plnenú plnkou vhodnou na veľkonočný stôl. Je zo syra s chrenom. Recept vyvolal medzi jej fanúšikmi ošiaľ a nevedeli si ho vynachváliť. Predstaviť ho bola aj v relácii o varení v Českej televízii, ktorú moderuje legendárna herečka Jiřina Bohdalová Postup pri príprave zaujímavého sviatočného jedla nájdete v GALÉRII.