Diéty neuznáva a vraví, že schudnúť sa dá s ľahkosťou a pritom jesť bez výčitiek. Stačí si upraviť stravovanie a jednoduchými jedlami sa tak dá navyše docieliť zlepšenie zdravotných problémov a kvality nášho života. "Stačí sa zbaviť starých vzorcov stravovania, ale i myslenia, a ihneď sa to odrazí na kvalite zdravia a dokonca aj zlepšenia výzoru," vraví autorka knižných bestsellerov o harmonickom stravovaní Antónia Mačingová, ktorej knihy boli preložené do češtiny aj maďarčiny. Pomocou stravy vyliečila nielen seba, ale aj tisícky žien u nás i v Čechách. Práve u našich západných susedov má množstvo fanúšikov. Preto si ju nedávno pozvala do svojej relácie v Českej televízii Hobby našej doby obľúbená herečka Jiřina Bohdalová.

Antónia, ktorá sa účinkami stravy na ľudský organizmus, jej očistnými a detoxikačnými účinkami zaoberá už dvadsať rokov, má stovky receptov na chutné a zdravé jedlá. Tieto jej skúsenosti radi využívajú ľudia pri svojich zdravotných problémoch. V spomínanej relácii o kutilstve a životnom štýle, ktorým sprevádza legendárna Bohdalka, radila ako si pomôcť pri problémoch s vylučovaním, pri trápeniach so zápchou. "Pomôže vám táto polievka z rýchlokvások, ktorá je vhodná pre črevnú flóru. Je vhodná Pre ženy, ktoré majú problém s trávením a nafúknutým bruškom, lebo je zdrojom probiotickej kultúry," opisovala počas varenia. Keď ju však herečka ochutnala, vyrazilo jej dych. Prečo? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII tu.

O problémoch so zápchou A. Mačingová tvrdí, že lieky na nadúvanie odporúčané v reklamách problém neriešia: "Práve naopak. Z dlhodobého hľadiska zbavujú bunky motivácie vytvárať potrebné enzýmy. A keď mladé mamičky uveria bludom v spomínaných reklamách a začnú už batoľatám podávať kvapky proti nadúvaniu, vytvoria svojim deťom problém už odmala. Preto odporúčam aj nastávajúcim mamičkám: začnite meniť svoje stravovacie návyky ešte pred počatím. Lebo zdravá budúca matka znamená zdravé bábätko."