Stropkov už druhý raz vedie! Prvenstvo mu patrilo aj v tretej vlne pan, keď zúrila delta. Podľa primátora mesta Ondreja Brendzu k tomu prispieva vysoká miera mobility ľudí v okrese počas vianočných sviatkov a Silvestra. Úlohu zohráva aj prihraničné územie. "Viacerí chodia lyžovať do zahraničia. Hygienici nám hovoria, že v posledných týždňoch je to spôsobené aj návratom žiakov a študentov do škôl. A v neposlednom rade je to nízka miera zaočkovanosti." uviedol primátor.

V meste už museli prechodne zatvoriť dve materské školy. "Ochoreli nám pani kuchárky. No našťastie, v tejto omikronovej vlne má ochorenie mierny priebeh, naozaj je to ako chrípka. Ale v predchádzajúcich sme mali aj úmrtia," dodal Brendza.

Napriek predpovediam, že omikron spôsobí veľký výpadok zamestnancov a prevádzka niektorých služieb môže byť ohrozená, Stropkov funguje normálne. "Fungujeme v riadnom režime, nemáme výpadky pracovníkov v službách mesta," skonštatoval primátor O. Brendza. Bez viditeľnejších ťažkostí zatiaľ fungujú aj tamojšie obchody, lekárne či pumpy.

Stropkovčan Dušan Kidala (71) vysokú mieru nakazenosti vidí v nedisciplinovanosti a nedodržiavaní opatrení: "No a je málo zaočkovaných. A je tu vysoký pohyb ľudí, v radoch nedodržiavajú rozostupy, nenosia respirátory. A potom zistíte, že sú v nemocnici na pľúcnej ventilácii."

Jankin (33) syn Filip (5) je jedným z detí zo zatvorenej škôlky: "Okrem toho štvrtú vlnu nijako nepociťujeme. Ľudia chodia všade, do podnikov. Bola som prekvapená, že náš okres patrí k najhorším. Ani od známych nepočujem, že mali pozitívny test. Niekedy sa čudujem, odkiaľ sa tí nakazení berú."

Primár covidového oddelenie svidníckej nemocnice Marek Pytliak skonštatoval mierny nárast pacientov. "Okolo Silvestra sme mali na hladkom covidovom oddelení desať pacientov, momentálne tam je 15 pacientov. Aj v infektologickej ambulancii sme zaznamenali nárast pacientov zo Stropkova, no pomaly začínajú pribúdať aj pacienti z okres Svidník."

Našťastie zatiaľ iba o ľahšie priebehy ochorenia, nie sú to vážne stavy. "No štatistika nepustí a postupom času to pravdepodobne trafí aj nejakého nezaočkovaného, rizikového a môže to postihnúť aj ich pľúca. Zatiaľ máme také skúsenosti, že vírus omikronu postihuje najmä horné dýchacie cesty a nedostáva sa tak často do pľúc," dodal. Podľa neho však na zhodnotenie, či omikron spôsobuje iba ľahký priebeh ochorenia, keďže je na to priskoro, lebo je tu krátko a postihol málo pacientov.

