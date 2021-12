Podriadení Janigu hovoria, že jeho odchod nie je pre nich novinkou. "Najprv sa o tom len šuškalo, neskôr už verejne hovorilo, až napokon nám to Jozef povedal na novembrovej porade. Platilo však nepísané embargo na zverejnenie informácie. V tom čase sme už vedeli aj meno nástupcu, ktorým je už oficiálne Marek Biskupič," povedal jeden zo záchranárov.

(Ne)vítaná zmena

Netají, že on osobne privítal zmenu na poste riaditeľa. "Už dlho panovala nespokojnosť mnohých s prácou Janigu. Poviem to tak, rokmi povýšil vlastné záujmy nad tie pracovné. Viac sprevádzal, ako bol na stredisku," nešetril kritikou skúsený horský záchranár.

Skúpy na slovo

Oslovili sme ešte stále úradujúceho riaditeľa HZS Jozefa Janigu. Do reči mu veľmi nebolo. "Sú za tým čisto osobné dôvody, nič iné. Nechcem ich však rozoberať ani konkretizovať," povedal podráždene. Na ďalšie otázky odmietol odpovedať so zdôvodnením, že má poradu. Podľa nášho zdroja, Jozef Janiga končí svoju aktívnu činnosť ako záchranár a odchádza do výsluhového dôchodku.

Čítajte na ďalšej strane, čo plánuje nový šéf zmeniť a o čom sa radil s manželkou? ►►►