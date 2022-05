"O 8. či 9. máji sa zvyklo písať, ako sa v slnečných lúčoch prebúdza kvitnúca Bratislava a občania sa ponáhľali na Slavín, aby mohli vzdať úctu tým, ktorí im v krvavých bojoch proti nacistickým okupantom priniesli slobodu a život vo večnom mieri. Zdá sa, že tomu je už definitívny koniec. Bratislavské Staré Mesto pôvodne na takmer celé tieto dva dni prepožičalo mohylu s cintorínom takmer sedemtisíc sovietskych osloboditeľov pračudesným mierovým aktivistom," napísal na sociálnej sieti Martin Krno, predseda oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

"Skutočných, nefalšovaných protifašistických bojovníkov Karola Kunu a Annu Bergerovú, ktorým hrude zdobili štátne rady a medaily, nepripustili položiť kvety k bráne do pietnej siene, respektíve im ukázali, že tam musia vyjsť mimo schodiska po polmetra vysokých kvádrov, čo bolo pre týchto starých ľudí nepredstaviteľné," dodal ešte. Zároveň zverejnil šokujúcu informáciu, že sa našej najstaršej pamätníčke protifašistických bojov niekto nemiestne a vulgárne vyhrážal.

Pani Anna Bergerová o krutostiach vojny dokáže hovoriť dlho a vždy zdôrazní fakt, akí boli fašisti a fašizmus nenávidení. "Aj v moja rodina stratila vo vojne príbuzných a preto sme bojovali, aby vojna skončila. Mala som toľko nenávisti voči fašistom, bola by som urobila čokoľvek, len aby sme ich vyhnali. Nechceli sme už zbrane, chceli sme žiť pokojný život a v mieri. Ja ľúbim Rusov, Ukrajincov, sama som Rusínka a u nás doma, v rodnej dedine, vždy žili rodiny rôzneho vyznania a národnosti pokope, pomáhali si," povedala nám.

Najstaršia žijúca protifašistická bojovníčka na Slovensku nerozumie, čo sa s to s ľuďmi porobilo. "Čo sa to s nami stalo? Teraz čo sa deje, som z toho sklamaná...Nič sa nemá riešiť vojnou, treba komunikovať, pomáhať si a spájať sa. My sme si išli, ako každý rok, na Slavín uctiť padlých v druhej svetovej vojne, tam sa nemajú čo konať politické mítingy. Ja už neviem sama chodiť, mám barle a musím mať vždy doprovod. Bránili nám tam ísť s k kvetmi, ale poviem vám, nemám im to vlastne ani za zlé, išlo zrejme o nedorozumenie," povedala o incidente na Slavíne, ktorý si na 8. a 9. mája prenajala slovenská občianska iniciatíva Mier Ukrajine.

"Po tomto mi začali vyvolávať anonymne dvaja muži, nadávali mi, boli agresívni, že som vraj Putinova agentka," trpko poznamenala pani Anna Bergerová. "Putinom platená! Ja? Vo svojich 93.rokov, zatvorená medzi štyrmi múrmi? Kde by sa Putin dozvedel o takejto babke?," položila otázky.

"Boli to škaredé telefonáty, jeden mi povedal, že podá na mňa aj trestné oznámenie. Aké? Ale nech podá, dozviem sa aspoň jeho meno, lebo sa ani nepredstavili. Že sa mám zadusiť a na Slavín sa už nikdy nedostanem, povedal mi. Prišla som o všetky ilúzie, čo sa toto deje," smutne poznamenala pani Anna. "Normálny človek toto neurobí, iba človek zlý, čo si vybije zlosť na starej babke. Políciu som nevolala, prežila som vojnu, prežijem aj toto. Hovorím si, veď to prejde... A na Slavín pôjdem, chodievam tam so svojou rodinou."

Pani Anna Bergerová ešte hovorí, že by rada ľuďom pripomenula, aby "sme si ctili jeden druhého navzájom a pestovali si lásku jeden k druhému, nie opačne. Každá vojna je zlá," pripomenula.





Anketa Malo by sa v školách v rámci vyučovania viac hovoriť o slovenskom protifašistickom odboji? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný