Čo musí byť za tým, keď 13-ročné dievča plánuje vraždu otca a macochy?

- Psychologické vyšetrenie by ukázalo bližšie, čo bolo za tým, že 13-ročné dieťa sa nechalo nahovoriť na spoluúčasť na vražde. Možnou príčinou je, že starší brat ju prehovoril a ona tlaku brata podľahla. Najmä keď sa dá predpokladať, že v tej "rodine" bolo veľa konfliktov, veľa vzorov konania zla, možno fyzické a psychické týranie.

Mohla si uvedomovať, čo vlastne plánujú?

- Dievča začína byť vo veku revolty voči svetu dospelých a tiež mohla zavážiť znížená schopnosť mentálneho posúdenia situácie a spracovania tlaku brata a to v oblasti myslenia aj sebariadenia, sebakontroly a emocionality.

Aký to môže mať dopad na jej osobnosť v budúcnosti?

- Možno predpokladať rozličné dopady pre budúcnosť tohto dieťaťa. Veľa závisí o d toho, ako danú udalosť spracuje dievča v rozličnom veku života. Rozhodne ide o silný zásah do psychiky, do života mladého človeka. Možno predpokladať pocity viny, frustráciu z nenaplnenia potreby sebaúcty a prijatia inými ľuďmi. Možno predpokladať prežívanie života s pocitom viny a zníženej sebaúcty, čo môže viesť k reakciám kompenzácie tohto prežívania do agresie, nevylučujúc ani sebaagresiu.

Ako sa s tým vyrovná, ako sa dieťa môže zmeniť?

- Na tento skutok sa môžu nabaľovať ďalšie psychické poranenia, ako napríklad nevyrovnanie sa s vlastným svedomím v zmysle neviem kto som a kam patrím, nezaslúžim si dobrú budúcnosť a ďalšie.

Je možné, že ju to nepoznačí na celý život?

- Sú však aj typy ľudí, ktorí sú "morálne bezcitní", neprežívajú svoje zlé skutky ako niečo zlé, bagatelizujú ich, racionalizujú, ba dokonca sa nimi chvália a stávajú sa vodcami rozličných gangov a podobne postihnutých ľudí. Najmä zneužívanie pozitívnych hodnôt komunity v ktorej takýto človek žije, napomáha k správaniu, že sa aj z dobrých ľudí stávajú ľudia zlí, ako napísal Philip Zimbardo v knihe Luciferov efekt.

Potrebuje teraz psychologickú pomoc aj druhá dcéra?

- Rozhodne by obidve dievčatá potrebovali pomoc psychológa, ale potom najmä pomoc a pochopenie blízkych ľudí alebo ľudí okolo nich, napríklad v detskom domove, alebo reedukačnom zariadení, alebo v "normálnom" prostredí u starých rodičov, kamarátov, v škole. Keď nedostanú pochopenie, dôveru, dostanú ďalšiu psychickú ranu v presvedčení, že ľuďom nemožno veriť, že ľudia sú zlí a jedinou obranou proti nim je tiež nenávisť, nepriateľstvo, agresia. Dieťa žijúce v nepriateľskom rodinnom prostredí sa učí

bojovať. Na obranu proti výčitkám svojho svedomia môže takýto človek užívať drogy a používať násilie.

V nepriateľskom rodinnom prostredí žili zrejme doteraz...

- Mám skúsenosti z poradenskej psychologickej praxe, že často deti žijúce v nepriateľskom rodinnom prostredí, a to nielen týrané deti, v prostredí, kde im nikto neverí, nikto ich neuznáva, sa snažia uniknúť z takéhoto prostredia napr. do sveta snov o lepšej rodine, krajšom m živote, do sveta hier, do sveta drog, do sveta fantazijnej pomsty, čo aj v tomto prípade, čo spomíname mohlo zohrať svoju úlohu. Pre psychológiu sú však zaujímaví ľudia, ktorí vyrastali v nevďačnom, nedobrom prostredí a napriek tomu sa stali z nich altruistickí, dobrí, produktívni, pomáhajúci ľudia.

Od čoho to závisí?

- Veľa záleží najmä od dvoch okolností – vnútornej rozumovej vyspelosti jednotlivca, jeho múdrosti a inteligencie, ktorá sa premení na dobré riadenie a zdokonaľovanie seba a od ľudí okolo neho, ktorí sú pozitívni, ktorí človeku veria, pomáhajú mu, spolupracujú.