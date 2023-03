Návrh na podmienečné prepustenie Vorobjova podal priamo riaditeľ basy s tým, že za mrežami s ním nie sú žiadne problémy, udržiava si v cele poriadok, nemá žiadne konflikty s inými väzňami, ani pokarhania. Samotný Vorobjov na súde niekoľkokrát povedal, že mu je veľmi ľúto čo spravil a ku všetkému sa priznal. Prokurátor navrhol, aby bola žiadosť na podmienečné prepustenie zamietnutá. Súd návrhu vyhovel a Vorobjova na slobodu prepustil, s tým, že mu uložil skúšobnú dobu v trvaní tri roky. Prokurátor však podal sťažnosť a veci tak bude rozhodovať krajský súd v Trenčíne. Vorobjov sa tak zatiaľ musel vrátiť za mreže cely.

"Hanbím sa za to, čo som spravil. Trest vykonávam už niekoľko mesiacov, okrem toho bol mi uložený aj trest prepadnutia majetku. Je mi to všetko ľúto, chcem sa všetkým za svoje konanie ospravedlniť. S manželkou situácia je veľmi zložitá, bol by som preto veľmi rád, keby mi súd vyhovel a z výkonu trestu ma podmienečne prepustil," povedal pred sudkyňou Vorobjov s tým, že po prepustení sa bude zdržiavať na adrese trvalého pobytu v Nitre. Na súd ho prišla podporiť aj manželka, s ktorou sa predtým, ako ho odviedli v putách, rozlúčil bozkom.

Zaujímavosťou je, čo chce po prepustení na slobodu robiť. Z bývalého policajta sa stane vodičom, záhradník. Jeho plány potvrdila aj firma, kde sa mieni zamestnať s tým, že v minulosti už u nich pracoval a bol hodnotený ako zodpovedný pracovník. "Mám zabezpečenú prácu, manuálnu. V záhradníctve. Po odchode z policajného zboru som už takto pracoval, mám s tým skúsenosť. Som si vedomý toho, že mám uložený aj zákaz činnosti, Mne to je ľúto, čo som spáchal, žijem s tým od toho času, čo sa to stalo. Úplne sa k tomu doznávam, spolupracoval som s orgánmi činnými v trestnom konaní a v uvedenej veci som uzavrel aj dohodu o vine a treste," povedal Vorobjov s tým, že chce, aby sa to už všetko skončilo, aby sa dostal domov. "Toto celé má neskutočný dopad na našu rodinu. Neprial by som to ani najväčšiemu nepriateľovi," uzavrel Vorobjov.

K návrhu na podmienečné prepustenie sa písomne vyjadrila aj manželka odsúdeného. "Napriek právoplatnému rozhodnutiu, počas celej dobe jeho obmedzenia na slobode sme boli v kontakte všetkými dostupnými prostriedkami. Všetci si uvedomujeme jeho zlyhanie, najmä jeho odlúčenie od rodiny je pre neho ďalším trestom. Jeho odsúdenie malo vplyv na celú rodinu. Budem mu oporou, ako tomu bolo počas celého výkonu trestu a väzby," adresovala súdu manželka.

Vorobjov je bývalý policajt a zároveň sused bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Špecializovaný trestný súd ho vlani v máji odsúdil na dvojročný trest odňatia slobody vo väzení s minimálnym stupňom stráženia a tiež trest prepadnutia majetku. Špecializovaný súd schválil dohodu o vine a treste.

Vorobjov bol obvinený celkovo z deviatich skutkov - činnosti pre zločineckú organizáciu a tým spojených trestných činov prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, či neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Podľa obvinení sledoval Igora Matoviča aj Daniela Lipšica a tiež novinárov. V policajných informačných systémoch preveroval aj dostupné záznamy neskôr zastreleného novinára Jána Kuciaka. Spolu mal lustrovať až 140 osôb.

Od súdu vyfasoval mimoriadne znížený trest pretože aktívne spolupracovali s orgánmi činnými v trestnom konaní. Tým mal pomáhať objasňovať trestnú činnosť bývalých policajtov v kauze Očistec. Zaistili mu aj majetok - rodinný dom a záhradný domček v Nitre.

