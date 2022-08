„Tento kaštieľ ešte v roku 1956 komunisti zbúrali spolu s kostolom sv. Vavrinca, ktorého pamiatku sme si chceli uctiť. Na tomto mieste sa totiž ukrývali počas minulého režimu tí, ktorí sa chceli dostať na západ. Sviatok pripadá na desiateho augusta, a tak sme sa na miesto vybrali s niekoľkými veriacimi na bicykloch,“ povedal nám známy farár Marián Prachár. „Kostol už nestojí a tak sme na našom pozemku začali budovať pamätník, je to vlastne len akýsi pôdorys zbúraného kostola. Práve ten nám má všetkým pripomínať minulosť. Žiaľ, aj tento rok sme sa dostali do konfliktu s ochranármi, ktorí tam za nami prišli autami, rovnako ako aj polícia, a nechceli nám vstup na pietne miesto umožniť."

"Vyhláška Ministerstva Životného prostredia SR o CHVÚ Sysľovské polia č. 234/2006 Z.z. zakazuje na tomto území pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka alebo cyklotrasy okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním pozemku," reagovala na naše otázky hovorkyňa ŠOP SR Monika Bosáková.

"Kompetentný orgán pre udelenie výnimky pre konanie akejkoľvek udalosti pre verejnosť v tejto oblasti je Okresný úrad v sídle kraja, v tomto prípade je to OÚ na Tomášikovej ulici v Bratislave. Minulý rok, kedy sa slávnosť konala na hranici predmetného územia, sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Štátnej ochrany prírody SR s viacerými členmi farnosti ako aj samotným pánom farárom Prachárom. Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana. Pre elimináciu vzniku nedorozumení ŠOP SR odporučila zástupcom farnosti, aby v budúcom roku pri organizácii obdobnej udalosti požiadali Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie výnimky v zmysle § 2 ods. (3) písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia. Ide o výnimku zo zákazu "pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka alebo cyklotrasy" v súvislosti s konaním tejto slávnosti," uviedla v odpovedi na naše otázky.



Podľa hovorkyne Moniky Bosákovej prísľub, že po požiadaní výnimky sa ŠOP SR vyjadrí kladne, bol ešte niekoľkokrát zopakovaný na ďalších spoločných stretnutiach. "Farnosť Rusovce poslala na OU BA žiadosť o vydanie výnimky, avšak tá bola poslaná 27 dní pred konaním slávnosti. Farnosť si teda nesplnila v zmysle § 82 ods. 2 potrebnú lehotu na poslanie žiadosti, konkrétne "žiadosť o vydanie rozhodnutia sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 60 dní pred plánovanou činnosťou."

Podľa ŠOP SR teda dôvod, prečo farnosť Rusovce nemala tento rok opäť v čase konania slávnosti výnimku pre účastníkov nie je teda nesúhlas ŠOP SR, ale nedodržanie zákonnej lehoty pre vydanie výnimky. Farníci z Rusoviec teda vstúpili do územia, kde platí zákaz pohybu mimo turistického chodníka, či cyklotrasy bez potrebnej výnimky z tejto činnosti.

"Pracovníci ŠOP SR zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy návštevníkov pri vstupe do územia zastavili a informovali ich o všetkých potrebných náležitostiach. Vykonaniu omše naši pracovníci nijako nebránili. Farníci aj napriek upozorneniu, že vstupom do územia porušia ustanovenia vyhlášky a budú políciou legitimizovaní, neuposlúchli naše odporúčanie a do územia vstúpili. Zo strany ŠOP SR im ďalej v pohybe bránené nebolo, rovnako nebol ani celý priebeh akcie z našej strany narušený. Miestna polícia legitimizovala účastníkov akcie až po ukončení akcie," uviedla hovorkyňa a dodala, že obvinenia farnosti v Rusovciach z vytvárania obštrukcií, či represií zo strany ŠOP SR dôrazne odmietajú a poukazujú na nesplnenie si základných legislatívnych povinností tejto farnosti.

"Ochranári na autách nás už čakali pre nadjazdom nad diaľnicou, potom iní ochranári aj s políciou pri vstupe na cirkevný pozemok Laura majer a pri odchode nás kontrolovala a zapisovala ešte aj privolaná ďalšia policajná hliadka. Mali hotové manévre a to v čase dovoleniek. Všetko vraj kvôli dropovi, ktorého by ste tam márne hľadali," okomentoval vzniknutú situáciu známy slovenský farár Marián Prachár.





