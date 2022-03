Vojna postihla priamo či nepriamo všetkých Ukrajincov. O osudoch niektorých sa svet dozvedá len vďaka fotografiám, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami. Na jednej z nich je zachytená mladá rodina s malým synčekom. Nebolo by na nej nič neobyčajné, nebyť komentára reportéra NYTimes, ktorý ju zdieľal...

Novinár John k záberu trojice, ktorá sedí naobliekaná na matraci a okolo nej sú naskladané rôzne veci, dokonca aj motorka napísal: "Akrobatický lyžiar Oleksandr Abramenko získal jedinú medailu Ukrajiny na olympijských hrách v Pekingu. Dnes v noci spí v garáži v Kyjeve so svojou rodinou," napísal John.

Rodák z Charkova spolu s manželkou Alexandrou a dvojročným synčekom Dmitrijom, v snahe ochrániť sa pred útokmi, ktoré sužujú Kyjev, sa utiahol do garáže. Reportér v snahe predísť hejtu poznamenal, že to on požiadal otca rodiny, aby cvakol fotografiu a poslal mu ju.

Radosť z Pekingu vyprchala

Abramenko, ktorý nie je žiadne béčko medzi športovcami, určite nepredpokladal, že obrovskú radosť z úspechu na ZOH o niekoľko dní vystrieda smútok z ruskej invázie. Oleksandr (30) zo Zimných olympijských hier 2022 v Pekingu priniesol síce domov "len" striebro, ktoré získal v akrobatickom lyžovaní, ale bol to jediný kov pre Ukrajinu.

Druhé miesto však nebol jeho najväčší úspech. Na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu sa mu v rovnakej disciplíne na krku zaligotala dokonca zlatá medaila. A opäť to bol jediný kov ukrajinských športovcov.

A čo s nimi teraz bude?

To, či sa rodina pokúsi opustiť vojnou zmietanu krajinu a hľadať pomoc u príbuzných, priateľov a známych v zahraničí alebo Abramenkovci zostanú v Kyjeve, nie je známe.

