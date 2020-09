Nehodu odstraňujú podľa Zelenej vlny RTVS v Bratislave na Slovnaftskej za veľkým kruhovým objazdom smerom do mesta, blokovaný je jeden pruh, vodiči stratia asi 15 minút.

Rovnaký čas si počkajú na Ulici Svornosti pri obchodnom dome smerom do mesta, kde je pre nehodu čiastočne blokovaný jeden pruh.

Nehoda pribudla aj v Bratislave na zjazde z D1 na Ivanskú cestu k obchodnému domu, blokovaný je jeden pruh.

Polhodinu sa vodiči zdržia v kolónach na Račianskej smerom do mesta, 15 minút na Vrakunskej smerom do mesta, vo Vrakuni na Ráztočnej, Dvojkrížnej a Hradskej smerom do centra a na Karloveskej, Molecovej aj Devínskej ceste smerom do mesta si počkajú v kolóne 20 minút.

Kolóny vodiči hlásia aj na trase z Dunajskej Lužnej do Bratislavy, počkajú si v nich tiež asi 15 minút.

Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy sa vodiči podľa Zelenej vlny takisto zdržia 15 minút, rovnaký čas aj v Líščom údolí smerom do centra a na Gagarinovej smerom do mesta. Na Moste SNP v smere do centra si v kolóne počkajú desať minút