Vodiči, POZOR: Na TÝCHTO miestach rátajte so zdržaním, mešká aj MHD!

Na sociálnej sieti o tom informujú Zelená vlna RTVS a Dopravný podnik Bratislava (DPB).

So zdržaním do 20 minút musia vodiči rátať na Slovnaftskej smerom von z mesta. Zelená vlna upozorňuje aj na 15-minútové zdržanie na Gagarinovej von z mesta. Dopravný podnik hlási meškanie viacerých liniek od desiatich do 30 minút.