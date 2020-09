Stavebné práce v okolí Košíc

Vodičov čakajú cez víkend dopravné obmedzenia na trase Kysak – most Sopotnica – Veľká Lodina v okrese Košice-okolie. Táto dlhodobá obchádzková trasa bude neprejazdná od soboty (19. 9.) od 9.00 h do nedele (20. 9.) do 14.00 h. Dôvodom je realizácia nevyhnutných stavebných prác na oprave a osádzaní odvodňovacieho žľabu. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Z uvedeného dôvodu bude potrebné použiť obchádzkovú trasu cez Jahodnú a Košickú Belú, ktorá bola využívaná v prvých dňoch po vyhlásení mimoriadnej situácie,“ uvádza. Tú v súvislosti s havarijným stavom mosta nad riekou Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina vyhlásili 12. augusta, Košický samosprávny kraj (KSK) most uzavrel.

Komplikácie na D2

Doprava na diaľnici D2 bude čiastočne obmedzená v kilometri 9,757 v obidvoch smeroch. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Obmedzenie bude od soboty (19. 9.) 8.00 h do pondelka (21. 9.) do 10.00 h. "Na diaľničnej estakáde Sekule zrealizujeme opravu vozovky v okolí mostných záverov. Práce budú prebiehať súčasne v ľavom aj v pravom jazdnom páse v pomalom pravom jazdnom pruhu a doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu,"dodala hovorkyňa.