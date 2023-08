Situáciu, ktorú by nechcel zažiť pravdepodobne nikto z nás! Pán Vladislav Babjak (67) šiel s manželkou - onkologickou pacientkou na kontrolu do Košíc. Cestou späť sa rozhodol natankovať. No to sa mu stalo osudným. „Natankoval som v Košiciach dvadsaťsedem litrov nafty na pumpe známej siete. Takmer pätnásť rokov tankujem len na čerpacích staniciach tejto jednej firmy,” vraví pán Babjak s tým, že týždeň auto išlo v poriadku. „V piatok 23. júna som išiel na chatu, v nedeľu som sa vracal naspäť a auto mi po asi dvadsiatich metroch zdochlo.”

Pokúšal sa ho opätovne naštartovať, no napokon auto v utorok odtiahli do Humenného, kde pán Vladislav býva. „V stredu autorizovaný servis Ford si odtiahol auto do Michaloviec. V servise bolo auto do 14. júla, pričom som obdržal pri preberaní auta správu, kde bolo jednoznačne napísané, že som natankoval kontaminovanú naftu, a z toho dôvodu bolo auto nepojazdné,” pokračuje Vladislav.

Autoservisu zaplatil 936 eur - prečistiť bolo treba celý palivový systém, z ktorého vysali dvadsaťpäť litrov nafty. „Pýtal som sa aj šéfa servisu, či to môže byť spôsobené dlhodobým používaním toho motorového vozidla. Povedal, že v žiadnom prípade. Je to len tým, že som natankoval kontaminované palivo.”

Pán Babjak preto okamžite kontaktoval spoločnosť, ktorá prevádzkuje známu sieť čerpacích staníc, ktorej adresoval sťažnosť. „Predmetnú reklamáciu riešime v súlade s naším reklamačným poriadkom. Odobrali sme vzorku paliva z našej čerpacej stanice, ako aj od zákazníka. Ihneď po získaní výsledkov analýz akreditovaného laboratória budeme zákazníka informovať,” uvádza pre Plus JEDEN DEŇ Ľubica Slabejová, hovorkyňa spoločnosti.

Hovorkyňa zároveň dodala, že v minulosti sa nepreukázali podobné sťažnosti ako relevantné a v tomto prípade ide o ojedinelú sťažnosť. „Dbáme na kontrolu v celom procese od výroby paliva až po stáčanie na čerpacej stanici, a zároveň kontrolujeme technický stav výdajnej technológie na čerpacích staniciach.”

Pýtali sme sa aj Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), či podobné sťažnosti registrujú. „SOI aj v súčasnosti eviduje podania, predmetom ktorých je nefunkčnosť motorových vozidiel v dôsledku tankovania nekvalitných pohonných látok. SOI nie je oprávnená vykonať kontrolu požiadaviek na kvalitu pohonných hmôt, ale ako všeobecný orgán dohľadu nad ekonomickými záujmami spotrebiteľa je oprávnená vykonávať kontrolu všeobecných podmienok predaja, napríklad označovanie cenami či formálny postup predávajúceho pri vybavovaní reklamácie spotrebiteľa,” reaguje pre náš portál.

Vladislava prekvapila aj medializovaná informácia o dodávke nekvalitnej ropy na Slovensko. „Aj preto som zvedavý, či nie je ešte niekto, kto by zaznamenal podobný problém ako ja. Veď tisícky ľudí denne tankujú,” dodáva pán Babjak. „Prípad pána Babjaka nesúvisí so znečistenou ropou. Zakladáme si na tom, aby sme našim zákazníkom poskytovali najlepšie služby a najlepšie palivá. A aj preto túto sťažnosť podrobne preverujeme a dôkladne sa s ňou zaoberáme,” spresňuje hovorkyňa Slabejová.

Vladislav, ktorý zaplatil takmer tisícku za opravu vozidla je odhodlaný tento problém riešiť aj ďalej, nebráni sa ani súdu.