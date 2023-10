V pondelok (9.10.) sa ľudia v niektorých častiach Slovenska zobudili do úplne iného sveta! A to sme si len pred pár dňami užívali krásne slnečné dni.

Zatiaľ čo počas soboty (7.10.) sme si užívali slnečné a nadpriemerne teplé počasie, do nového týždňa sme sa zobudili so snehom na záhrade. Môže za to studený front, ktorý počas nedeľňajšieho dňa postúpil cez naše územie. Za týmto studeným frontom k nám začal prúdiť chladný vzduch od severu. Ten má pôvod až v Arktíde.

"Ja už som dnes zapla kúrenie, bolo mi fakt veľmi chladno. Je tu 13 stupňov," napísala Jana z Michaloviec, kde ešte v pondelok (9.10.) ráno ľudia skôr, než nastúpili do auta, museli hľadať škrabky, aby odstránili mráz z čelného skla. Teplota tu v noci atakovala bod mrazu.

"Na Kysuciach prší. Je zima, 4 stupne," pridala sa Daniela. "V Košiciach začali v noci kúriť, teploty tu sú okolo piatich stupňov. Cez deň vystúpia na 13, ale prší," opísal situáciu v metropole východu Dávid.

Vo Vysokých Tatrách zasa ešte dopoludnia začalo snežiť. Mnohé záhrady pokryla snehová nádielka. Snežilo aj v Poprade. "Ráno v Ždiari -2 stupne. Cítili sme to s deťmi na lícach. Neskôr začalo aj pekne snežiť," napísala v našej diskusii Zuzana.

Ako informoval portál iMeteo, pondelok priniesol na naše územie nízke teploty. Tie sa pohybovali len v rozmedzí +6 až +13 °C.

Iné počasie zasa prevláda na západe Slovenska, kde je o čosi teplejšie. Ortuť na teplomeroch sa pohybuje medzi 14 a 20 stupňami. Výraznú zmenu tu neočakávajú ani nasledujúce dni.

Sneženie v horských oblastiach meteorológov neprekvapilo, no zrážky hlásia ľudia aj z Východnej, ktorá leží vo výške 759 m n.m., či z Lendaku, ktorého nadmorská výška je dokonca len 744 m n.m.

Už od utorka (10.10.) sa začne v našej oblasti otepľovať a čakajú nás poriadne vysoké teploty, ktoré budú atakovať hranicu letného dňa

Meteorológovia predpovedajú v stredu (11.10.) dokonca teploty od 17 do 24 stupňov, vo štvrtok (12.10.) môže teplota poskočiť až na 26! Zrejme tak tento rok pôjde o október, ktorý by sa dal prirovnať aprílu, kedy sa počasie blázni jedna radosť!