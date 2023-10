Áno, do zimy je ešte ďaleko, ale nechcete vedieť, či zažijeme krásne zasnežené Vianoce? Alebo na kedy si treba objednať lyžiarsky pobyt na horách? Meteorológovia už majú prvé prognózy.

Odhady vývoja počasia vychádzajú najmä z vplyvu javu El Niño. Ten je stále silnejší, hoci odborníci ešte nepotvrdili, že by mal výrazný a priamy dosah na Európu. Náš kontinent je totiž príliš ďaleko od oblasti, v ktorej známy jav vzniká. Napriek tomu európske počasie ovplyvňuje, ale pridávajú sa k nemu aj ďalšie faktory.

Čo sa týka prognóz, zdá sa, že zima na našom kontinente bude priemerná až teplejšia. Chladnejšie by malo byť v strednej Európe a až v druhej polovici zimy. Konkrétne v januári a vo februári by sa malo výraznejšie ochladiť a malo by napadnúť aj viac snehu.

Aká bude zima

Aká bude zima

Portál imeteo.sk sa pozrel na prognózy zimného počasia podľa dvoch často používaných meteorologických modelov.

Podľa európskeho ECMWF bude celá zimná sezóna 2023/2024 nadpriemerne teplá. Teploty v strednej Európe, aj na Slovensku, budú o 1 °C nad dlhodobým normálom.

Model CanSIPS od kanadského Met-office predpovedá teplotne abnormálne počasie nad strednou a južnou časťou Európy. Na Slovensku by sa mali teploty pohybovať v rámci dlhodobého normálu.

