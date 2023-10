Kamarátky navždy! Miriam Jarošová (21) sa prihlásila do jojkárskej talentovej šou nielen pre zviditeľnenie sa, ale najmä kvôli svojej kamarátke Broni (†21). „Celé toto vystúpenie by som chcela venovať mojej kamarátke, ktorá tu už nie je,“ priblížila porote Miriam. Na otázku porotcu Jara Slávika, čo sa stalo, odpovedala jedným, no výstižným slovom: „Zochova.“

Moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská objasnila kolegovi Davidovi Gránskemu, čo sa stalo. „Poznáš ten prípad, ktorý sa stal u nás na Zochovej ulici? Kedy ten hlúpy ožran vpálil do zastávky a zabil strašne veľa ľudí.“

Miriam s nebohou Broňou spolu študovali na strednej škole. Boli veľké kamarátky. „Zlatíčko moje, stále tomu nedokážem uveriť! Sľubujem ti, že budeš mať špeciálne miesto v mojom srdiečku,“ napísala vlani Miriam odkaz svojej kamarátke do neba. „Dávaj na nás pozor tam zhora. Moc, moc ťa ľúbim a toto ma bude bolieť strašne dlho.“

Spevácky výkon Miriam s piesňou I See Red porotu aj tam prítomných divákov ohúril

Miriam momentálne pracuje ako kozmetička. V roku 2021 sa zúčastnila aj markizáckej Superstar, kde skončila pre bránami semifinále. V jej speváckej kariére ju podporovala aj nebohá kamarátka. „Taktiež ti sľubujem, že sa budem stále venovať hudbe, ako si aj chcela! A dotiahnem to ďaleko, lebo stále budeš pri mne!“ adresovala vo svojom statuse zosnulej Broni.

Broňa čakala na zastávke na autobus, aby sa zviezla na internát. Ako aj desiatky ďalších ľudí. Nečakane sa zastávkou prehnalo auto vo vysokej rýchlosti, ktoré zastavil až strom o niekoľko desiatok metrov ďalej. Šoféra Dušana Dědečka (61), ktorý nafúkal 1,69 promile, po nehode zadržali. Neskôr svoje konanie oľutoval a rodine sa opakovane ospravedlnil.

O život vtedy prišli okrem Broni aj Marek (†20), Natália (†19), Richard (†19) a Sasha (†20)

Šoféra Dědečka čaká v pondelok (9.10.) odvolací súd, ktorý sa bude zaoberať jeho trestom. Mestský súd Bratislava I. ho 8. júna 2023 poslal za mreže na 15 rokov. Voči rozhodnutiu však podal odvolanie prokurátor. Nepáčila sa mu dĺžka trestu.