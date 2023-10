„Svoj temný tanec predvedie aj Lilith – Čierna Luna svojím presunom z Leva do Panny,“ upozorňuje veštkyňa Daniela Paculíková z vesti.sk. Poukazuje na to, že Čierna Luna je bodom nestability a rozhodí očakávania, čo začne 3.októbra. Prinesie problémy, pochybnosti, bloky, utrpenie, odmietanie, násilie, komplikácie, chaos, vzburu, konflikt, zlyhávanie systémov, prchkosť, obetovanie sa egoistom, cynizmus v jednaní a iné divoké tendencie. V astrologicky náročnom vplyve prebehne aj zostavovanie novej vlády a koalície.



Na výsledok volieb sme čakali enormne dlho, a to aj napriek obrovským investíciám do IT technológií. „Nepochopiteľne zamŕzal systém naprieč celým Slovenskom a spočítavanie hlasov trvalo zvláštne dlho. Vo voľbách zvíťazilo zdravé jadro Slovenska, voliči až neskôr pochopia, čo reálne hrozilo Slovensku v inom prípade,“ hovorí Paculíková

Lilith sa búri proti plánovaniu a logike

Panna je poriadok a Lilith neporiadok. Hoci je snaha o jasnosť, pokoj a spoľahlivosť, rebelantská Lilith netoleruje kontrolu, dodržiavanie protokolov, búri sa proti plánovaniu a logike, pozerá sa na veci čierno-bielo a nevíta zmeny. Je zaujatá rozlišovaním medzi správnym a zlým. Pozor, núti podceňovať sa a neveriť si.

V jej prítomnosti neexistuje rovnováha, je ťažké uvoľniť sa, ľahko prichádza úzkosť, depresia a chmúrne myšlienky. Jednotlivci podľa numerologičky odmietnu slúžiť iným. Musia pochopiť účel svojej úlohy, inak sa zrejme vzbúria.

„Lilith v Panne sa nedá oklamať, je mimoriadne kritická voči iným, vidí len nedostatky, neodhaľuje svoju zraniteľnosť, nedokáže požiadať o pomoc,“ varuje odborníčka.

Vyhoďte všetko nepotrebné

V období vplyvu Čiernej Luny sa môžeme cítiť zle fyzicky i psychicky, často je nutné zaťať zuby a vzchopiť sa, oslobodiť sa z pocitov viny, strachov, nemanipulovať a neobviňovať iných zo svojho neúspechu.

Veštkyňa odporúča viac sa starať o seba, dbať o zdravie, jeho prevenciu, o prácu, telo, auto, príbytok, byť srdečnejším a vyhodiť všetko nepotrebné. Rozhodne neukazujte svoju zlú tvár. Nájsť rovnováhu znamená prijať a integrovať tieňové aspekty. Ideálne je nájsť zdravé spôsoby vyjadriť svoj tieň, ktoré nebudú nikomu škodiť, prekonať hanbu a vinu.

Pozitívne vplyvy veľkých planét môžu v niektorých dňoch mesiaca zjemniť temný vplyv Lilith.

Zostaviť funkčnú vládu nebude jednoduché pre vysoké egá niektorých predsedov strán, vplyv Čiernej Luny neobchádza ani vysoké funkcie.

„Dianie bude búrlivé i po voľbách, Slovensko má šancu vykročiť na náročnú cestu očisty od marazmu bývalej vlády. Až neskôr nás odmení Venuša v Panne trigónom Jupitera s Uránom a Plutom,“ uzatvára veštkyňa.



