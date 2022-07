Sympatická Monika, ktorá je majiteľkou známeho dámskeho butiku v centre Banskej Bystrice, vníma šport ako oddych. "Je to môj relax. Tým, že mám veľa práce, prichádzam domov neskoro a až o 23 hod. večer a väčšinou až vtedy sa dostanem na pás. Oproti nemu mám telku, kde si pustím music box, pobehám si, pochodím, potancujem, proste tak, aby to bola pre mňa zábava. Zbožňujem to. Každý tréner ti povie, že nie je dobré cvičiť pred spaním. No moje telo je tak naučené, aj čo sa týka stravy. Celý deň nič nejem a večer nastupuje gastro fáza - v tej pojem všetko na čo mám chuť,” smeje sa Monika.

Anketa Cvičíte aj vy doma? áno 0% nie 100% občas 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ak však má čas, aj svoje rána začína pohybom. Na jednom z videí ukázala, že ešte predtým ako vstane, precvičí si najskôr svoje brušné svalstvo. "Dôležitá je myšlienka a nálada. Ak aj idem pozerať telku, tak nebudem pri tom ležať, ale idem na pás. Aj ráno - najprv sa rozkráčam, potom si zabehám a potom to zas prestriedam. Podstatné je meniť tepové frekvencie," hovorí a ukazuje aj alternatívu čo robiť pre tých, ktorí doma pás nemajú.

Podľa jej slov každému vyhovuje niečo iné a preto je potrebné počúvať svoje vlastné telo. Aj čo sa týka stravy. “Telo ti presne povie na čo má chuť, na čo nie. Nemyslím si, že prísne diéty sú správne, práve naopak. Ak je zachovaná rovnováha čo sa týka príjmu a výdaja, tak vtedy je to v poriadku. Žiadny extrém nie je dobrý, ale v ničom. Telo to potom cíti - síce schudneš, ale potom zas naberieš. Takže nemá význam ísť proti prírode,” myslí si blondínka.