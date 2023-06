Podľa iMeteo treba s búrkami počítať na celom Slovensku. Svoje o tom vedia aj obyvatelia Bratislavy. Dážď, ako už tradične, ochromil dopravu a spôsobil masívne zápchy. Autá zostali zakliesnené v hlbokej vode a odtokové šachty na mnohých miestach nezvládajú mohutný nápor vody.

Potopa je na viacerých miestach Bratislavy. Podľa meteorológov môžu byť zrážky spojené aj s nárazmi vetra o rýchlosti 65 až 75 kilometrov za hodinu a aj s krúpami. "Pri prehánkach alebo daždi sa ojedinele očakáva úhrn zrážok 35 až 50 milimetrov za každých 24 hodín," konštatuje SHMÚ.

Na Račianskej ulici smerom do Krasnian sa vodiči zdržia v kolónach viac ako hodinu. V opačnom smere takmer polhodinu. "Na bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi smerom k Tunelu Sitina sa zdržíte polhodinu," avizovala Zelená vlna. Zároveň upozornila na to, že na Vajnorskej pod železničným podjazdom smerom do centra je vyplavený kanál. Vodiči sa tam zdržia asi 15 minút.

"Na Einsteinovej smerom na Prístavný most sa zdržíte asi 20 minút a v opačnom smere asi 15 minút," priblížila Zelená vlna. Na Prístavnej smerom k Prístavnému mostu sa podľa nej vodiči zdržia 15 minút. Kolóny sa tvoria aj na Nobelovej smerom na Vinohrady, kde je potrebné počítať s 25-minútovým zdržaním.

Policajti aktuálne evidujú zaplavené viaceré cestné komunikácie, neprejazdné sú Bajkalská, Prievozská, Račianska, Bajkalská ulica - výjazd na R7 od Prievozskej ulice, Vajnorská, Tomašikova a Malokrasňanská ulica. "Račianska ulica v úseku od Peknej cesty v smere do centra mesta sa bude uzatvárať," upresnila polícia.

DPB poukázal na zatopené podjazdy na Bajkalskej ulici a časti komunikácií Vajnorská - Račianska - Drieňová - Ružinovská. Na sprejazdnenie komunikácií, ktoré boli zasiahnuté prívalovým dažďom, boli podľa podniku nasadené všetky dostupné zásahové zložky.

