Trnava má oproti veľkým mestám rytmus pokojného mestečka a v čase Vianoc tu nájdete skutočne rozprávkovú atmosféru. Tú zažijete aj počas návštevy adventných trhov.



Na tých tradičných, ktoré bývajú každoročne na Trojičnom námestí, nájdete každý deň do 23. decembra stánky s punčom, lokšami, klobáskami, medovinou z regiónu Trnava a tiež trnavskú špecialitu: šporheltníky. Je to niečo medzi palacinkou a lokšou a robí sa to na platni šporheltu, teda na sporáku.

Stredovekí remeselníci a zabávači

„V dávnej minulosti sa ocitnete prostredníctvom Stredovekých adventných trhov, ktoré sa konajú už desiaty rok, tentokrát ich môžete zažiť od 16. do 18. decembra. Stredovekí remeselníci a zabávači vytvoria v historickej časti mesta pri Bazilike sv. Mikuláša Vianoce ako z rozprávky,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism. Zobral nás aj na mestkú vežu, ktorá je počas adventu otvorená až do večerných hodín, aby si Trnavčania a návštevníci mesta mohli pozrieť vianočnú výzdobu mesta aj z výšky.

„Každý sa môže zúčastniť na tematických prehliadkach Mestskej veže s lampášom, ktoré budú prebiehať každý utorok do 20. decembra o 17.30 a 18.30 h. Sprievodca v historickom kostýme vám počas prehliadky porozpráva príbehy a legendy veže, zatiaľ čo spoločne vystúpite hore po 143 schodoch krôčik po krôčiku iba za svetla malého lampáša,“ vysvetľuje Alexander Prostinák s tým, že väčšie skupiny treba ohlásiť vopred, lebi viac ako 25 ľudí sa do veže naraz nezmestí.

Adventné zvyky aj neznáme historky o umelcoch

Tí, ktorých história mesta očarí, sa do nej môžu ponoriť viac počas individuálnej vianočnej prehliadky so sprievodcom, ktorý počas nej priblíži adventné zvyky a tradície z Regiónu Trnava.



„Návštevníkom prezradím, čo mali Trnavčania na svojich stoloch počas Vianoc a ako sochár Ján Koniarek spolu so skladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským vytvorili betlehem pre trnavskú baziliku. Prehliadka trvá približne hodinu a je vhodná aj pre deti od 6 rokov,“ dopĺňa Dzvoník.