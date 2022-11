Do Vianoc zostáva už iba 47 dní a obdobie kupovania rýb sa pomaly začína. Ani kaprom sa však zdražovanie nevyhne a spolu s klimatickými zmenami a obrovským suchom hrozí, že na štedrovečernom stole bude toto tradičné jedlo tento rok mnohým chýbať.

Vianočný stromček, darčeky či bohatá štedrovečerná večera. K atmosfére pravých Vianoc nepochybne patrí aj vôňa vyprážaných rýb. Slováci však možno tento rok budú musieť namiesto tradičnej ryby servírovať k zemiakovému šalátu niečo iné.

Kaprov bude totiž podľa odhadov málo a stúpne aj ich cena. Niektorí sa preto zásobujú už dopredu. „Ľudia kupujú kapry na Vianoce aj v tomto období. Pokiaľ kúpia spracovanú rybu, ktorá je vákuovo balená, nič to, ak ju zamrazia a použijú na Vianoce,” vysvetľuje Juraj Vaicenbacher zo Stupavského rybárstva.

Dodáva však, že rybu si môžu aj pokaziť: „Ak to robia podomácky, k rybe sa pravdepodobne dostane vzduch a to môže mať vplyv na výslednú chuť,” upozorňuje. Aj oni budú kapry tento rok predávať drahšie. „Všetko išlo hore. Zdraželo krmivo, problémom je tiež veľké a dlhodobé teplo. Samozrejme, budeme musieť zdražieť aj my. Teraz je však ešte skoro hovoriť, ako bude. Oproti minulému roku sme zdraželi zatiaľ asi o 20 %,” dodal s tým, že ceny ešte zdvihnú pravdepodobne aj tesne pred Vianocami.

Ani hlavným rybárstvam na východe sa nedarilo tak ako po minulé roky. Tri najväčšie chovné strediská nížinných rýb na východe Slovenska, Perínske, Iňačovské a Hrhovské rybníky, nedodajú na vianočný trh pravdepodobne ani gram rýb.

„Nikto nepočítal s tým, čo prinesie leto. Pre horúčavy a pokles vodnej hladiny sme mali čo robiť, aby sa nám ryby nezadusili,“ povedal porybný Matej Grentzer z obce Perín-Chym. Dodal, že budúci rok by už mohli dodať ryby aj na vianočný trh, hoci ich prvoradou úlohou je chov násad na zarybňovanie.

